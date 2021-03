"Czym chata bogata" w Disco Polo Music. Zobacz, jak mieszka Marek Biedrzycki z grupy Effect

Ok. 600 m powierzchni - tyle liczy luksusowa posiadłość Marka Biedrzyckiego z discopolowej grupy Effect. Wokalista zaprosił kamery do swojego domu w nowym programie "Czym chata bogata" na antenie Disco Polo Music. U nas możecie przedpremierowo zobaczyć fragmenty.

Marek Biedrzycki z grupy Effect (z prawej) zaprasza do swojego domu /Disco Polo Music

Stacja Disco Polo Music przygotowała dla swoich widzów trzy nowe programy, których premiery pojawiać się będą na antenie w każdą sobotę oraz odświeża swoje trzy stałe, kultowe pozycje, które zaskoczą świeżością i energią.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Czym chata bogata": Ile można zarobić na muzycznym hicie? Disco Polo Music

Chcesz zobaczyć, jak wyglądają domy gwiazd disco i co jest w ich najcenniejsze? Jesteś ciekawy, jak wyglądają ich garderoby? Albo co mają w lodówce? Marcin Kotyński otwiera drzwi do domów gwiazd disco polo i sprawdza co jest w środku.

Prezentera do swojego domu w ramach nowego programu "Czym chata bogata - tak mieszkają gwiazdy disco polo" (sobota, godz. 11:00) wpuścił Marek Biedrzycki, lider grupy Effect, który mieszka w okolicach Białegostoku.

"Złota klamka? Nie wierzę!" - mówi Marcin Kotyński, otwierając drzwi luksusowej posiadłości. Co jeszcze znajduje się we wnętrzu? Zobaczcie sami! Żyrandol sprowadzony razem z resztą oświetlenia z Hiszpanii warty jest mniej więcej tyle, co średniej klasy samochód.



Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Czym chata bogata": Żyrandol w cenie samochodu Disco Polo Music

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Czym chata bogata": Co lider zespołu Effect trzyma w lodówce? Disco Polo Music

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Czym chata bogata": Spodnie za tysiące złotych! Disco Polo Music

Formacja powstała w 2006 roku - na jej czele stoi właśnie Marek Biedrzycki - wokalista oraz autor muzyki i tekstów.

Do największych przebojów zespołu należą "Bananowe skóry" (27 mln odsłon), "Uciekam od żony" (25 mln), "Książę disco polo" (15 mln), "Chcę żebyś była moją dziewczyną" (11 mln), "Tacy jak my" (11 mln). Najnowsza piosenka to "Bój jeden wie" (prawie 6 mln odtworzeń).