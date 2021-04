"Czym chata bogata" w Disco Polo Music. Zobacz, jak mieszka Elwira Mejk

W nowym programie "Czym chata bogata" na antenie Disco Polo Music możemy zobaczyć, jak wygląda "pałac" liderów grupy Mejk.

Elwira Smilgin-Brodzik stoi na czele grupy Mejk /Damian Klamka /East News

Stacja Disco Polo Music przygotowała dla swoich widzów trzy nowe programy, których premiery pojawiać się będą na antenie w każdą sobotę oraz odświeża swoje trzy stałe, kultowe pozycje, które zaskoczą energią.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Czym chata bogata": Żaglówka i sekrety Elwiry Mejk Disco Polo Music

Chcesz zobaczyć, jak wyglądają domy gwiazd disco i co jest w ich najcenniejsze? Jesteś ciekawy, jak wyglądają ich garderoby? Albo co mają w lodówce? Marcin Kotyński otwiera drzwi do domów gwiazd disco polo i sprawdza, co jest w środku.

Prezentera do swojego domu w ramach nowego programu "Czym chata bogata - tak mieszkają gwiazdy disco polo" (sobota, godz. 11:00) wpuścili Elwira Smilgin-Brodzik i Mariusz Brodzik, którzy stoją na czele grupy Mejk.

Jak wygląda wnętrze ich domu? Zobaczcie sami przedpremierowo na naszych stronach!

"Ta żaglówka to jest czempion wielu regat" - mówi Mariusz Brodzik o ich łodzi.



Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Czym chata bogata": Elwira Mejk śpiewa podczas kąpieli Disco Polo Music

Mejk tworzy duet wokalno-instrumentalny Elwira Smilgin-Brodzik i Mariusz Brodzik oraz towarzyszący im tancerze.

Działająca od 1996 r. grupa ma na koncie sporo wyróżnień na festiwalach muzyki tanecznej i disco polo (m.in. Disco Hit Festival - Kobylnica, Festiwal Muzyki Tanecznej w Ostródzie).



Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Czym chata bogata": Elwira Mejk gotuje z miłością Disco Polo Music

Do największych przebojów należą piosenki "Tańczę z nim do rana" (ponad 23 mln odsłon - sprawdź! ), "Bo to miłość" (duet z grupą Fisher - ponad 45 mln - zobacz! ), "Przez dwa serca", "Tak nie musiało być", "Na parterze", "Dzisiaj cię ukradnę", "Janek" i "Graj dla mnie".