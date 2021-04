"Czym chata bogata" w Disco Polo Music. Zobacz, jak mieszka Bobi, czyli Darek Mata

Zaciszna posiadłość pod Warszawą - to azyl Darka Maty, w świecie disco polo znanego jako Bobi. Wokalista zaprosił kamery do swojego domu w nowym programie "Czym chata bogata" na antenie Disco Polo Music.

Darek Mata na scenie disco polo lepiej znany jest jako Bobi /Marcin Bruniecki / Reporter

Stacja Disco Polo Music przygotowała dla swoich widzów trzy nowe programy, których premiery pojawiać się będą na antenie w każdą sobotę oraz odświeża swoje trzy stałe, kultowe pozycje, które zaskoczą świeżością i energią.

Chcesz zobaczyć, jak wyglądają domy gwiazd disco i co jest w ich najcenniejsze? Jesteś ciekawy, jak wyglądają ich garderoby? Albo co mają w lodówce? Marcin Kotyński otwiera drzwi do domów gwiazd disco polo i sprawdza co jest w środku.

Prezentera do swojego domu w ramach nowego programu "Czym chata bogata - tak mieszkają gwiazdy disco polo" (sobota, godz. 11:00) wpuścił Darek Mata, lepiej znany jako Bobi, na scenie disco polo działający od końca lat 90.

Jego azyl położony jest w zaciszu pod Warszawą.

"Heja, hej, hej, hej moja ty królewno / Zostań tej nocy ze mną / Będziemy się całować / Zostań ze mną do rana" - zaśpiewali wspólnie podczas przywitania Bobi i Marcin Kotyński.

To fragment największego przeboju wokalisty - "Heja hej", który ma prawie 30 mln odsłon.



Jak wygląda wnętrze domu Bobiego? Zobaczcie sami przedpremierowo na naszych stronach!

Pod koniec lat 90. Bobi z takimi utworami, jak m.in. "Chłopak na niepogodę", "Tyle słońca", "Szesnaście lat", "Nie odchodź" pojawiał się w kultowym programie "Disco Relax" na Polsacie.

W kolejnych latach listy przebojów podbijały piosenki "Ela Ela", "Heja hej", "Cudny aniele", "Niebiańskie oczy" czy "Królowo ma", które zdobyły po kilka-kilkanaście milionów odtworzeń.