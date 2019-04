Czy Whitney Houston łączył romans z asystentką? Ta książka ujawni prawdę

O relacji piosenkarki Whitney Houston z jej asystentką i przyjaciółką, Robyn Crawford, od lat rozpisywały się tabloidy. Sugerowano, że panie łączyło coś więcej, niż relacje zawodowe i przyjaźń. Od śmierci gwiazdy, Crawford unikała jednak komentowania ich relacji. Teraz jednak kobieta postanowiła opowiedzieć o życiu z Houston w książce, która ujrzy światło dzienne jeszcze w tym roku.

Powstaje książka o relacji Whitney Houston z jej asystentką Robyn Crawford /Dirck Halstead/The LIFE Images Collection /Getty Images

Od tragicznej śmierci Whitney Houston w 2012 roku, jej asystentka i przyjaciółka trzymała się z dala od centrum uwagi i nie wypowiadała się publicznie na temat więzi, która łączyła ją z gwiazdą.



W komunikacie prasowym, dotyczącym mającej ukazać się w tym roku książki "A Song for You: My Life with Whitney Houston", możemy przeczytać, że teraz światło dzienne ujrzy prawda na temat relacji pań, a fani poznają kulisy ich wspólnego życia, radości, przygody i trudne sprawy, które razem dzieliły.



"Robyn przerywa milczenie, by podzielić się poruszającą i nierzadko skomplikowaną historią swojego życia i relacji z Whitney" - napisano w zapowiedzi książki.



Zdjęcie Whitney Houston, Bobby Brown i Robyn Crawford (pierwsza od prawej) / RTNBaker / MediaPunch/IPX / East News

"Robyn, ze szczerością i dbałością o detale, daje czytelnikowi wgląd w życie i karierę Whitney. Opowieść zaczyna od momentu pierwszego spotkania z Whitney w latach 80. kiedy obydwie były nastolatkami, aż po ogromny sukces, który osiągnęła wokalistka". Wszystko to opisze osoba, która znała Huston nie tylko zawodowo, ale też osobiście i była z nią w najważniejszych momentach życia.



Niemal od początku znajomości obu pań, media spekulowały o romansie. Ich współpraca zakończyła się w 2000 roku, a powodem tego było podobno postawione przez męża Whitney ultimatum.



Whitney Houston (1963-2012) 1 19 Na gali American Music Awards 2009 - fot. Kevork Djansezian Autor zdjęcia: Źródło: Getty Images/Flash Press Media 19

Jedna z najważniejszych piosenkarek, gwiazda muzyki pop, aktorka, laureatka nagród Grammy i Emmy, Whitney Houston, zmarła tragicznie mając 48 lat. Została znaleziona martwa w wannie hotelowego apartamentu w Beverly Hills przez swojego ochroniarza. Jak ostatecznie poinformował rzecznik biura koronera, "zmarła wskutek przypadkowego utonięcia, lecz ciągłe zażywanie kokainy i problemy z sercem znacząco przyczyniły się do jej śmierci".

Książka, która ma być pamiętnikiem opisującym życie Whitney z perspektywy Robyn Crawford, "A Song for You: My Life with Whitney Houston", trafi na półki księgarń 5 listopada. Nie ma jeszcze informacji o jej polskim tłumaczeniu.



