"Czy nadal kochasz swojego męża?". Intymne pamiątki legend rocka trafią na sprzedaż

Poza bardzo osobistymi listami, na aukcji dostępne będą także fotografie z prywatnego albumu Pattie Boyd, jej rysunki, grafiki, obrazy czy stroje - w sumie 111 przedmiotów.

Gdy Pattie Boyd wciąż była żoną jednego z Beatlesów, stała się obiektem uczuć innego słynnego artysty, Erica Claptona ( sprawdź! ). Ten, choć wiedział, że może narazić na szwank swoją przyjaźń z George'em Harrisonem, którego Boyd poślubiła w 1966 roku, nie potrafił dłużej kryć się ze swoim uczuciem i wiosną 1970 roku napisał do niej list.

Eric Clapton wyznaje miłość żonie swojego przyjaciela. "Jakby się wstydził to napisać"

"Najdroższa L., piszę do ciebie ten list, by poznać twoje uczucia w dobrze nam obojgu znanej kwestii. Chcę cię zapytać, czy nadal kochasz swojego męża? Wiem, że te wszystkie pytania są bardzo bezczelne, ale jeśli w twoim sercu tli się nadal jakieś uczucie do mnie, musisz dać mi znać" - Clapton napisał do swojej ukochanej.

Ten list jest jednym z tych, które będą wystawione na aukcji, a jego wartość wyceniono na kwotę pomiędzy 10 tys. a 15 tys. funtów.

Adresatka początkowo sądziła, że list to wyznanie jakiegoś fana. Sprawa wyjaśniła się, gdy tego samego dnia Clapton zadzwonił do niej. "Zadzwonił, by upewnić się czy dostałam od niego jakąś korespondencję. Od tamtej chwili trzymałam list w pudełeczku z różnymi bibelotami. To bardzo pięknie napisany list, ale jest tak mały, że nie zajmuje nawet jednej trzeciej strony. Wygląda tak, jakby się wstydził to napisać, jakby to miał być szept, nie rozmowa" - wspomina w rozmowie z domem aukcyjnym Christie's modelka.

Dodała, że Clapton, widząc problemy w małżeństwie jej i Harrisona, długo namawiał ją na porzucenia męża i ucieczkę, ona jednak nie była skłonna na takie poświęcenie. Zdecydowała pozostać w małżeństwie. Niesiony wciąż niespełnionym uczuciem Clapton napisał dla Boyd utwór "Layla". Ona sama obawiała się, że gdy piosenka ujrzy światło dzienne, dla jej męża jasne stanie się, kto jest tą tytułową postacią. Ale Clapton nie chciał czekać do premiery utworu. Tego samego dnia, gdy zaprezentował ukochanej piosenkę, na przyjęciu wyznał przyjacielowi, że żywi uczucia do jego żony.

Clip Eric Clapton Layla (Live)

Jednak na ich spełnienie musiał czekać kilka kolejnych lat. Boyd ani myślała o porzuceniu męża, Clapton pisał kolejne miłosne listy. Dopiero, gdy małżeństwo Beatlesa i modelki zakończyło się w 1977 roku, ta zdecydowała się dać Claptonowi szansę. Para pobrała się w 1979 roku i ich związek przetrwał 10 lat. Tych troje pozostało jednak bliskimi przyjaciółmi, a Harrison nazywał Claptona nawet swoim "mężem".

Pattie Boyd po latach pozbywa się intymnych pamiątek

Ta niezwykła historia zamyka się w kolekcji, która 8 marca trafi pod młotek. Zainteresowani, poza rzeczonymi listami miłosnymi Claptona, będą mogli wylicytować także pocztówki i listy, które pisał do swojej żony Harrison, a także namalowaną przez niego kartkę świąteczną, której wartość wyceniono na kwotę pomiędzy 3 a 5 tys. funtów. Kolekcjonerzy będą mogli także zakupić malunki Harrisona, Claptona, jak również stroje i biżuterię Boyd.

Modelka wyjaśniła, że decyzja o rozstaniu z tymi przedmiotami i przekazanie ich na aukcję, była procesem oczyszczającym. "Pomyślałam, czy aby na pewno ich potrzebuję? Czy muszę dalej otwierać tę puszkę Pandory. Przez wiele lat bardzo mi się podobały, ale teraz nadszedł czas, aby inni mogli je zobaczyć" - przyznała.

Obiekty aukcyjne będzie można oglądać w siedzibie Christie's w Londynie od 15 do 21 marca.