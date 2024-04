Spis treści: 01 Kim jest Katrina Leskanich? Dzieciństwo spędziła w drodze

Kim jest Katrina Leskanich? Dzieciństwo spędziła w drodze

Katrina Leskanich urodziła się w 1960 roku w Topece, w Kansas. Córka pułkownika Sił Powietrznych Stanów Zjednoczonych, od najmłodszych lat często zmieniała miejsce zamieszkania ze względu na pracę ojca. Edukację muzyczną rozpoczęła od nauki śpiewu w chórach i zespołach kościelnych, a w wieku 14 lat zaczęła uczyć się grać na gitarze.

U progu dorosłości w 1978 roku dołączyła do zespołu Mama's Cookin', który później zmienił nazwę na Katrina and the Waves. Debiutancki album zespołu, zatytułowany "Walking on Sunshine", ukazał się na początku 1983 roku i mimo początkowych trudności ze znalezieniem wydawcy, ostatecznie przyniósł grupie międzynarodowy sukces. Tytułowy singel "Walking on Sunshine" ( Sprawdź! ) podbił listy przebojów na całym świecie - do dziś możemy go usłyszeć w wielu filmach i serialach.

Katrina and the Waves na listach przebojów

Leskanich wraz z zespołem stała się regularnym gościem się na szczytach list przebojów w wielu krajach. Katrina and The Waves koncertowali na całym świecie, współpracując z takimi gwiazdami jak The Beach Boys, Fleetwood Mac czy Run DMC. Ich występy obejmowały prestiżowe miejsca, jak Madison Square Garden czy The Marquee Club.

Dlatego też Wielka Brytania zdecydowała się wystawić ich jako reprezentantów w 42. Konkursie Piosenki Eurowizji. Katrina Leskanich nie zawiodła królowej Elżbiety, rodaków i pokładanych w niej nadziei - piosenką "Love Shine a Light" (Sprawdź!) wywalczyła z zespołem pierwsze miejsce, zdobywając 227 punktów. Był to wówczas rekord w historii konkursu.

Dwa lata po tym triumfie Katrina and the Waves zawiesił działalność.



Zdjęcie Katrina and the Waves / Joe Selvin / Contributor / Getty Images

Katrina Leskanich - kariera solowa

Po zawieszeniu działalności zespołu w 1999 roku, Leskanich nie zniknęła ze sceny. Rozpoczęła karierę solową, wydając własne albumy i biorąc udział w wielu projektach muzycznych. Zajęła się także działalnością radiową jako DJ w BBC Radio 2 oraz próbowała swoich sił w teatrze muzycznym. Napisała także książkę "Peggy Lee Loves London: My London Guide", w której oprowadza czytelników po Londynie wraz ze swoim psem.

Zdjęcie Katrina Leskanich z psem / Dave J Hogan / Getty Images

13 sierpnia 2019 roku polscy fani mieli okazję usłyszeć na żywo Katrinę Leskanich na festiwalu Top of the Top w Operze Leśnej w Sopocie. Artystka zagrała swoje hity na otwarciu festiwalu, a po niej publiczność miała okazję zobaczyć inne gwiazdy Eurowizji z kolejnych lat: Holendra Duncana Laurence’a, który triumfował na konkursie w 2019 z piosenką "Arcade". Na scenie zjawili się także inni uczestnicy Eurowizji 2019 — Luca Hanni ze Szwajcarii (4. miejsce) i Lake Malawi z Czech (11. miejsce). Wystąpił również Frans ze Szwecji, który reprezentował Szwecję na Eurowizji 2016.



Instagram Post Rozwiń





Katrina Leskanich prywatnie

Leskanich od 1988 roku mieszka w Londynie. Jest aktywną zwolenniczką praw osób LGBTQ+ (w 2008 r. wstąpiła w cywilny związek ze swoją menedżerką Sher Harper, współautorką książki "Peggy Lee Loves London: My London Guide"). Inspiracje muzyczne Leskanich są różnorodne, od Ellie Greenwich, przez Mama Cass Eliot, po Emmylou Harris.

Covery piosenek Katrina and The Waves śpiewały między innymi Dolly Parton i Celine Dion.



Leskanich w 2020 roku wydała album "Hearts, Loves and Babys", a w 2022 roku singel "Holiday".