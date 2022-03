Na pierwszy singel grupa wybrała tytułową balladę. Utwór "Zeit" z charakterystycznym barytonem Tilla Lindemanna i fortepianową aranżacją, opowiada o naszej śmiertelności i cennych, ulotnych chwilach szczęścia. "Czasie, proszę, nawet nie drgnij" - śpiewa wokalista.

Towarzyszący nagraniu kontrowersyjny klip wyreżyserował aktor i muzyk, Robert Gwisdek, który po raz pierwszy miał okazję współpracować z zespołem Rammstein. Jak przystało na niemiecką grupę teledysk to mała etiuda filmowa, przedstawiająca przebieg ludzkiego życia od końca.

Na początku nagrania widzimy zatem grupę mężczyzn opadających na dno, po tym, jak sztorm wyrzucił ich z łódki. W kolejnych scenach biegają po puszczy, strzelając do siebie z karabinów, a następna sekwencja przedstawia chłopców bawiących się w żołnierzy. Po tym pojawia się scena zbiorowego porodu w klepsydrze z przesypującym się piaskiem. Wszystkiemu przygląda się personifikacja czasu - postać w kapturze z kulą światła zamiast twarzy. Choć nagranie to małe dzieło sztuki filmowej, może wywołać duży skandal - w scenie porodu pojawiają się ujęcia noworodków wracających do łona matki.

Zespół w składzie: Till Lindemann (wokal), Paul Landers (gitara), Richard Z. Kruspe (gitara), Flake (klawisze), Oliver Riedel (bas) i Christoph Schneider (perkusja) pracował nad płytą przez ostatnie dwa lata. Podczas sesji towarzyszył im berliński producent, Olsen Involtini. Nagrania odbyły się w La Fabrique Studios w St. Rémy de Provence we Francji.

Za okładkę "Zeit" odpowiada popularny rockowy muzyk i ceniony fotograf, Bryan Adams. Sesja zdjęciowa odbyła się na schodach budynku Trudelturm, w berlińskim parku aerodynamicznym. Album "Zeit", którego premierę wyznaczono na 29 kwietnia, dostępny będzie w różnych formatach: od standardowego CD w digipaku z 20-stronicową książeczką, przez specjalną edycję CD w 6-panelowym digipaku i 56-stronicową książeczką oraz podwójny 180-gramowy winyl z wielkoformatową 20-stronicową książeczką, po wersje cyfrowe.

W ramach promocji Rammstein wyruszy w trasę koncertową, która obejmie także Polskę. 16 lipca 2022 roku niemiecki zespół zagra na PGE Narodowym.

W trakcie trwającej blisko 30 lat kariery, grupa Rammstein sprzedała ponad 20 milionów płyt i objechała cały świat z przełomowymi, spektakularnymi występami. Dotychczasową dyskografię zespołu zamyka "Untitled album" z 2019 roku.