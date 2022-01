Na EP-ce "The Last Axeman" znajdziemy ponownie nagrany utwór tytułowy; "In The Haunted Chapel", numer, którego źródłem inspiracji jest opowiadanie H.P. Lovecrafta; a także dwie przeróbki: "Улица роз" rosyjskiej grupy Ария (Aria) i "It's Electric" Diamond Head.



Całość uzupełnią cztery kompozycje ("The Cult", "Asenath Waite", "Whispers From Beyond", "Flaring Madness") zarejestrowane na żywo w studiu w ramach inicjatywy RockOutSessions; wszystkie cztery pochodzą z wydanego na początku 2021 roku albumu "The Cult".

Clip Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Crystal Viper Greed Is Blind

Nowa EP-ka muzyków z Górnego Śląska trafi na rynek 25 marca nakładem francuskiej Listenable Records.



Reklama

Zobacz Crystal Viper na żywo w studiu w ramach RockOutSessions: