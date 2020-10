Crystal Viper z albumem "The Cult". Kiedy premiera?

Katowicka formacja Crystal Viper wyda na początku 2021 roku nową płytę.

"The Cult", ósmy duży album w karierze heavymetalowego Crystal Viper, trafi na rynek 29 stycznia 2021 roku, tym razem pod banderą nowego wydawcy, francuskiej Listenable Records, która szykuje wersję CD, edycję cyfrową oraz winylową.



Na "The Cult" usłyszymy nowego perkusistę śląskiej grupy, pochodzącego ze Szwecji Cedericka Forsberga, który dołączył do Crystal Viper w 2019 roku.

Okładkę zaprojektował gwatemalski artysta Mario López.



Materiał wzbogacą dwie przeróbki: "Welcome Home" Kinga Diamonda i "Trial By Fire" Satan (bonus na wersji winylowej). W tej pierwszej zagrał gościnnie sam Andy LaRocque, szwedzki gitarzysta Kinga Diamonda.

Oto program albumu "The Cult":



1. "Providence"

2. "The Cult"

3. "Whispers From Beyond"

4. "Down In The Crypt"

5. "Sleeping Giants"

6. "Forgotten Land"

7. "Asenath Waite"

8. "The Calling"

9. "Flaring Madness"

10. "Lost In The Dark"

11. "Welcome Home" (przeróbka Kinga Diamonda)

12. "Trial By Fire" (przeróbka Satan).