Crypta: Sprawdź pierwszy singel z nowej płyty "Shades Of Sorrow"

"Shades Of Sorrow", nowy album zespołu założonego przez Luanę Dametto (perkusja) i Fernandę Lirę (bas / wokal), byłe członkinie thrashowej grupy Nervosa, nagrano w Family Mob Studio, zmiksowano w szwedzkim studiu 33 pod okiem Daniela Bergstranda i poddano masteringowi w Fascination Street Studio, gdzie za konsoletą zasiadł Jens Bogren. Okładkę "Shades Of Sorrow" zaprojektował Brazylijczyk Raul Campos.

Na następcy debiutu "Echoes Of The Soul" (2021 r.) usłyszymy nową gitarzystkę Jessicę di Falchi, która dołączyła do Crypty w roku 2022. Aktualny skład formacji z Sao Paulo uzupełnia gitarzystka Tainá Bergamaschi.

Reklama

Drugi longplay podopiecznych austriackiej Napalm Records będzie mieć swą premierę 4 sierpnia. Materiał dostępny będzie w wersji CD, na winylu i kasecie oraz drogą elektroniczną.



Do singla "Lord Of Ruins" powstał teledysk, który możecie zobaczyć poniżej:

Wideo CRYPTA - Lord Of Ruins (Official Video) | Napalm Records

Na płycie "Shades Of Sorrow" znajdziemy 13 kompozycji. Oto ich tytuły:



1. "The Aftermath"

2. "Dark Clouds"

3. "Poisonous Apathy"

4. "The Outsider"

5. "Stronghold"

6. "The Other Side Of Anger"

7. "The Limbo"

8. "Trial Of Traitors"

9. "Lullaby For The Forsaken"

10. "Agents Of Chaos"

11. "Lift The Blindfold"

12. "Lord Of Ruins"

13. "The Closure".