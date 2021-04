Crypta: Debiut gotowy

Brazylijsko-niderlandzka grupa Crypta ujawniła szczegóły premiery debiutanckiego albumu.

Zespół Crypta przygotował debiutancką płytę /Renan Facciolo /materiały prasowe

Płytę "Echoes Of The Soul" zarejestrowano w brazylijskim Family Mob Studio.

Miks wykonał Arthur Rizk (Code Orange, Power Trip), masteringiem zaś zajął się Jens Bogren (Opeth, Dimmu Borgir, Sepultura). Okładkę zaprojektował Wes Benscoter, artysta znany ze współpracy z takimi tuzami muzyki metalowej jak Black Sabbath, Kreator i Slayer.

Debiut deathmetalowej Crypty będzie mieć swą premierę 11 czerwca w barwach austriackiej Napalm Records.

Wyjaśnijmy, że Cryptę tworzą trzy Brazylijki: grająca na basie wokalistka Fernanda Lira, perkusistka Luana Dametto, czyli byłe członkinie thrashowej formacji Nervosa, oraz gitarzystka Tainá Bergamaschi. Skład uzupełnia wysoce utalentowana, pochodząca z Niderlandów gitarzystka Sonia Anubis, do niedawna członkini szwajcarskiej, power / heavymetalowej grupy Burning Witches.

Zespół podzielił się właśnie z fanami wideoklipem do pierwszego singla "From The Ashes". Możecie go zobaczyć poniżej:

Oto lista kompozycji albumu "Echoes Of The Soul":

1. "Awakening"

2. "Starvation"

3. "Possessed"

4. "Death Arcana"

5. "Shadow Within"

6. "Under The Black Wings"

7. "Kali"

8. "Blood Stained Heritage"

9. "Dark Night Of The Soul"

10. "From The Ashes".