Crisix z nową płytą "Full HD"

"Full HD", szósty longplay kwintetu z Katalonii, nagrano w Axtudio & Amplifire Studio w Barcelonie. Miks i mastering wykonał Amerykanin Pete Rutcho.

Nowy album Crisix trafi do sprzedaży 15 kwietnia nakładem francuskiej Listenable Records (CD, na winylu, cyfrowo). Jako że okładkę i książeczkę wykonano z trójwymiarowym efektem, w limitowanym nakładzie do wszystkich formatów zostaną dołączone specjalne okulary.

Szóstą płytę Hiszpanów promuje wydany w lutym singel "W.N.M. United", w który zaśpiewali gościnnie John Kevill (Warbringer), Poney (Violator), Nick (Suicidal Angels), Philly (Gama Bomb), Diva Satánica (Nervosa), G. Izquierdo (Angelus Apatrida), JB (Bonded By Blood), Lenny (Dust Bolt), Rick (Fueled By Fire), Kevin (Insanity Alert) oraz gość specjalny: Chuck Billy (Testament).

Teledysk do "W.N.M. United" Crisix możecie zobaczyć poniżej:

Clip W.N.M. United - feat. 10 guests from New Wave of Thrash Metal

Sprawdźcie także opublikowany niedawno, nowy numer "Speak Your Truth" Crisix:

Clip SPEAK YOUR TRUTH

Oto program płyty "Full HD":

1. "The Many Licit Paths"

2. "Extreme Fire Hazard"

3. "Full HD"

4. "Macarena Mosh"

5. "Speak Your Truth"

6. "Beast"

7. "John Was Born For Metal"

8. "Shõnen Fist"

9. "W.N.M. United"

10. "Boc De Biterna“

11. "Escape The Electric Fate".