Creeping Death: Album "Boundless Domain" gotowy. Kiedy premiera?

Mowa o utworze o rozweselającym tytule "Intestinal Wrap", w którym w roli gościa zaryczał sam George "Corpsegrinder" Fisher, frontman Cannibal Corpse .

"Boundless Domain", nowy album Creeping Death, powstał pod okiem mającego polskie korzenie, uznanego muzyka i producenta Adama Dutkiewicza z Killswitch Engage .



Następca debiutu "Wretched Illusions" (2019 r.) będzie mieć swą premierę 16 czerwca nakładem nowojorskiej MNRK Heavy (CD, na winylu, cyfrowo).



Wideoklip do singla "Intestinal Wrap" Creeping Death możecie zobaczyć poniżej:

Wideo Creeping Death - Intestinal Wrap (Official Music Video)

Creeping Death - szczegóły płyty "Boundless Domain" (tracklista):

1. "Boundless Domain"

2. "Intestinal Wrap"

3. "Vitrified Earth"

4. "The Parthian Shot"

5. "Creators Turned Into Prey"

6. "Cursed"

7. "Remnants Of The Old Gods"

8. "Looming"

9. "The Common Breed"

10. "The Edge Of Existence".