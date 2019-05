Córka Shawna Crahana (Slipknot) nie żyje. Znana przyczyna śmierci 22-latki

Serwis TMZ ujawnił, że przyczyną nagłej śmierci Gabrielle Crahan, było przypadkowe przedawkowanie narkotyków. 22-latka była córką Shawna Crahana z metalowej grupy Slipknot.

Shawn "Clown" Crahan z córką Gabrielle (po lewej) i żoną Chantel Crahan /Christopher Polk /Getty Images

"Ze złamanym sercem i ogromnym bólem muszę przekazać wam informację, że moja córka, Gabrielle, zmarła wczoraj, 18 maja. Miała 22 lata. Omawiane są sprawy pogrzebowe. Ja i moja rodzina prosimy o poszanowanie prywatności. Dziękujemy" - można było przeczytać na oficjalnym profilu grupy Slipknot na Facebooku.

Oficjalna przyczyna śmierci młodszej córki Shawna "Clowna" Crahana nie została podana.

Tymczasem serwis TMZ opublikował informacje, że 22-latka zmarła z powodu przypadkowego przedawkowania narkotyków. Kilka dni przed śmiercią kobieta świętowała piąty miesiąc życia w trzeźwości.

Wezwani na miejsce policjanci i strażacy mieli znaleźć narzędzia do zażywania narkotyków i ślady używania niedozwolonych substancji. Śledczy w dalszym ciągu czekają na wyniki badań toksykologicznych.



W wiadomości do fanów Shawn Crahan podziękował za wsparcie w tym niezwykle trudnym dla niego czasie.

"Po pierwsze: Chantel, Alexandria, Gage, Simon i ja chcielibyśmy podziękować wszystkim za nieskończone pokłady miłości, modlitwy i dobroci, które otrzymaliśmy. Chociaż nie mam możliwości odpisania na każdą z wiadomości, którą otrzymałem, chcę, abyście wiedzieli, że czuję waszą energię i jestem za nią wdzięczny. Udowodniliście, że w społeczeństwie jest empatia, pozytywna energia i siła" - czytamy.



Pogrzeb 22-letniej Gabrielle odbędzie się w niedzielę 26 maja w rodzinnym mieście Iowa w stanie Des Moines.

Przypomnijmy, że 9 sierpnia Slipknot ma zaprezentować nowy album "We Are Not Your Kind" ( posłuchaj pierwszego singla "Unsainted"! ). Wcześniej, bo pod koniec czerwca, wystąpi na Mystic Festival w Krakowie.

