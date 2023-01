"Nasza rodzina jest głęboko przygnębiona przez nieodpowiedzialne publikacje i ciągłe prośby o udostępnienie zdjęć i szczegółów śmierci naszej ukochanej matki i żony, która popełniła samobójstwo. Takie obrazy mogą spowodować krzywdę i traumę u osób, które je oglądają i stanowią zagrożenie dla tych, którzy są podatni na samookaleczenia. To tzw. 'dziennikarstwo' to najprostsza próba zarabiania na cierpieniu i rozpaczy rodziny oraz rażące lekceważenie dobra publicznego" - czytamy w oświadczeniu opublikowanym na Instagramie Ashley Judd.

W dalszej części wpisu aktorka i jej bliscy wystosowali apel do dziennikarzy. "Chcieliśmy upomnieć media, by stosowały się do zaleceń Amerykańskiej Fundacji ds. Zapobiegania Samobójstwom. Zostało tam opisane, jak powinny wyglądać teksty dotyczące samobójstw, by uniknąć podobnych tragedii oraz zapobiec ponownemu przeżywaniu traumy przez bliskich, którzy przeżyli tak wyniszczającą tragedię" - napisali.

Ashley Judd apeluje do mediów

"Mamy nadzieję, że osoby sprawujące władzę dostrzegają tak samo jak my konieczność zmiany prawa, aby policyjne raporty dotyczące samobójstw nie były dostępne osobom postronnym. Konsekwencja istniejących aktualnie praw służy jedynie tchórzliwemu zarabianiu na plotkach i nie ma żadnej wartości dla dobra publicznego" - kończy się oświadczenie podpisane przez rodziny Juddów i Stricklandów (wokalista Larry Strickland był mężem Naomi przez 33 lata, to do niego zgodnie z testamentem trafił szacowany na 25 mln dolarów majątek zmarłej wokalistki).

W oświadczeniu można też przeczytać komentarz do listu samobójczego pozostawionego przez Naomi Judd. "List był wynikiem skomplikowanej choroby psychicznej, a nie pochodził wprost od jej serca" - napisali jej bliscy.