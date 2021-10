Najstarsza latorośl Madonny w wywiadzie udzielonym magazynowi "Interview" opowiedziała o dorastaniu pod opieką jednej z największych gwiazd estrady. Jak ujawniła Lourdes Leon, królowa muzyki pop nie należy do zbyt pobłażliwych rodziców. "Moja mama ma bzika na punkcie kontroli, kontrolowała mnie przez całe moje życie. Postanowiłam więc, że gdy tylko skończę szkołę, muszę osiągnąć niezależność" - wyznała modelka.

Pierworodna córka Madonny, Lourdes Leon, coraz śmielej wkracza do świata show-biznesu. Choć gdy dorastała, rzadko pokazywała się publicznie, od pewnego czasu można podziwiać ją na okładkach magazynów i pokazach najsłynniejszych domów mody, takich jak Stella McCartney czy Versace. Leon niedawno wzięła udział w pokazie nowej kolekcji włoskiej marki, spacerując po wybiegu w efektownej, srebrzystej sukni. Lourdes swoich sił próbuje nie tylko w modelingu, ale też projektowaniu i aktorstwie. Od 2010 roku prowadzi markę modową Material Girl inspirowaną stylem Madonny, a rok później zadebiutowała na dużym ekranie w filmie "W.E. Królewski romans" w reżyserii swojej mamy.

25-letnia modelka i aktorka w wywiadzie udzielonym magazynowi "Interview" opowiedziała co nieco o tym, jaką matką jest królowa muzyki pop. Leon wyznała, że dorastanie pod opieką wyjątkowo kontrolującej i nieznoszącej sprzeciwu gwiazdy nie było dla niej łatwe. To dlatego za wszelką cenę starała się możliwie jak najszybciej rozpocząć życie na własny rachunek.



"Mam wrażenie, że moja mama, obserwując dzieci innych znanych ludzi, postanowiła, że jej dzieci będą inne, bardziej zdyscyplinowane. A kiedy rodzice płacą za twoje rzeczy, to daje im przewagę. Moja mama ma bzika na punkcie kontroli, kontrolowała mnie przez całe moje życie. Postanowiłam więc, że gdy tylko skończę szkołę, muszę osiągnąć niezależność" - wyznała Leon.

Na początku tego roku w rozmowie z magazynem "Vogue" córka Madonny ujawniła, że sama opłaca czesne w college’u i mieszka na Brooklynie, w dzielnicy Bushwick, z dala od hollywoodzkiego blichtru. Jak podkreśliła, gdy dorosła, zaczęła podziwiać swoją mamę za etykę pracy i to, w jaki sposób inspiruje ona inne kobiety.



"Nie rozumiałam tego w pełni, dopóki nie zdałam sobie sprawy, co tak naprawdę znaczy być kobietą i jak ważne jest dla nas wzajemne wsparcie. To niesamowite, do jakiego stopnia wyprzedzała swój czas. Mama jest prawdopodobnie najbardziej pracowitą osobą, jaką kiedykolwiek poznałam. Nie odziedziczyłam tego po niej, niestety. Odziedziczyłam natomiast jej obsesję na punkcie kontroli" - powiedziała wówczas Lourdes.