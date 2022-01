Córka Johna Travolty debiutuje jako piosenkarka. Posłuchaj singla Elli Bleu

21-letnia Ella Bleu to córka Johna Travolty, aktora nagrodzonego m.in. za rolę w "Dorwać małego", oraz aktorki Kelly Preston, którą można było zobaczyć m.in. w komedii "Bliźniacy".

Nic więc dziwnego, że córka gwiazdorskiej pary szybko postanowiła iść w ślady rodziców. Już w 2009 roku, jako zaledwie 9-latka, wystąpiła w filmie "Stare wygi". Już dorosłą Ellę Bleu widzowie mogli oglądać m.in. w "Zatrutej róży".



Wkrótce zapragnęła spróbować swoich sił jako wokalistka. W listopadzie 2021 dzieliła się fragmentami twórczości w mediach społecznościowych, dodając, że cała EP-ka ukaże się w 2022 roku.



I rzeczywiście fani doczekali się na debiut 21-latki - do sieci trafił utwór "Dizzy". "Jestem taki podekscytowany" - komentował Travolta. Dokładna data premiery płyty Elli Bleu nie jest jeszcze znana.



Przypomnijmy, że John Travolta również miał związek z branżą muzyczną. Swój debiutancki singel "Let Her In" wydał w 1976 roku, jako 22-latek. Piosenka znalazła się na dziesiątym miejscu na liście "Billboard Hot 100".

