Conjurer przed premierą drugiej płyty "Páthos"

Po owacyjnie przyjętym debiucie "Mire" z 2018 roku, sludge / doom / postmetalowy Conjurer powraca z drugim longplayem "Páthos", który trafi na rynek z nalepką niemieckiej Nuclear Blast Records - fonograficznego giganta sceny metalowej.

Miks i mastering nowego dokonania kwartetu z miasta Rugby w środkowej Anglii wykonał amerykański producent Will Putney w studiu Graphic Nature.

Longplay "Páthos" będzie mieć swą premierę 1 lipca (m.in. CD w digipacku, dwupłytowy album winylowy, cyfrowo).

Z teledyskiem do nowego singla "Cracks In The Pyre" Conjurer możecie się zapoznać poniżej:

Reklama

Wideo Conjurer - Cracks In The Pyre (OFFICIAL MUSIC VIDEO)

Nie zapomnijcie też sprawdzić opublikowanego w marcu wideoklipu do otwierającego drugą płytę Conjurer numeru "It Dwells":

Wideo CONJURER - It Dwells (OFFICIAL MUSIC VIDEO)

Oto lista kompozycji albumu "Páthos":

1. "It Dwells"

2. "Rot"

3. "All You Will Remember"

4. "Basilisk"

5. "Those Years, Condemned"

6. "Suffer Alone"

7. "In Your Wake"

8. "Cracks In The Pyre".