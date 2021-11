Conchita Wurst po przemianach. Zobacz, jak wygląda dziś!

Przypomnijmy, że Conchita Wurst zdobyła sławę w 2014 roku po wygranej Konkursu Piosenki Eurowizji z utworem "Rise Like a Phoenix" (posłuchaj!).



Pod tym pseudonimem scenicznym występuje Austriak Thomas Neuwirth - choć jest mężczyzną i tak o sobie mówi w sytuacjach prywatnych, jako artysta określa się jako kobieta.

Od momentu zwycięstwa na Eurowizji wokalista wierny był wizerunkowi drag queen. W końcu w 2017 roku zdecydował się "uśmiercić" Conchitę Wurst, choć wówczas szybko zmienił zdanie, a postać Conchity odrodziła się niczym feniks z popiołów.



W ostatnich latach Neuwirth zaczął eksperymentować z wyglądem wykreowanej przez siebie bohaterki.

W październiku 2019 r. już tylko jako Wurst wydał nowy album "Truth Over Magnitude". Płytę promowały single "Trash All the Glam" (sprawdź!), "Hit Me" (zobacz klip!), "See Me Now" (sprawdź!) i "To the Beat" (posłuchaj!).

Od 2019 r. ocenia uczestników telewizyjnego show "Queen of Drags" - w jury zasiada razem z modelką Heidi Klum i jej szwagrem, wokalistą Billem Kaulitzem z grupy Tokio Hotel.

Rok później przypomniał o sobie szerokiej publiczności epizodyczną rolą w filmie Netflixa "Eurovision Song Contest: Historia zespołu Fire Saga".

Zapowiedziami nowej muzycznej odsłony Conchity są piosenki "Lovemachine" (z Lou Asril), "Malebu" i "Bodymorphia".

W mediach społecznościowych Wurst pokazała też zapowiedź projektu "La Falena". To pomysł gwiazdy, gdy ze względu na obostrzenia związane z koronawirusem nie były możliwe występy przed publicznością. Do współpracy zaprosiła austriackich fotografów, artystów i specjalistów od makijażu.

Na najnowszym zdjęciu możemy zobaczyć aktualny wizerunek Conchity Wurst - charakterystyczna ciemna broda i półdługie, czarne włosy. Wokalistka dodała hasztag #unstoppables (to nawiązanie do tytułu piosenki "You Are Unstoppable" z płyty "Conchita" z 2015 r. - tak też Wurst nazywa swoich fanów).