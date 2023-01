Coffinborn z albumem "Cadaveric Retribution". Kiedy premiera?

"Cadaveric Retribution", pierwszą płytę węgierskiego tria, wyda hiszpańska Xtreem Music. Album, który trafi na rynek 23 lutego, dostępny będzie w wersji CD, na winylu i kasecie oraz drogą elektroniczną.

Dodajmy, że powstały w 2013 roku Coffinborn miał do tej pory w swoim dorobku EP-kę "Beneath The Cemetery" (2014 r.).



Wierny gatunkowym prawidłom death metalu Węgrów powinien przypaść do gustu fanom m.in. Asphyx , Massacre , wczesnego Death i Autopsy .



Z kompozycją "Undead Ceremony" Coffinborn możecie się zapoznać poniżej:

Wideo COFFINBORN - Undead Ceremony [2023]

Coffinborn - szczegóły płyty "Cadaveric Retribution" (tracklista):

1. "Self-Mutilation Of The Soul"

2. "Undead Ceremony"

3. "Flesheater"

4. "Lycanthropic Devourment"

5. "Cleansed By Putrefaction"

6. "Infernal Entombment"

7. "Gruesome Fate"

8. "Cadaveric Retribution".