Coffin Feeder: Debiutancka EP-ka jeszcze tej jesieni

Nagrania odbyły się w Hearse Studio pod okiem Landera Cluyse'a. Za miks i mastering pierwszej EP-ki Belgów odpowiadał Kanadyjczyk Christian Donaldson, gitarzysta Cryptopsy.

Jak informują muzycy Coffin Feeder, na zawierającej pięć kompozycji EP-ce "Stereo Homicide" znajdziemy wybuchową mieszankę porządnie rozbujanego death metalu, grindu i hadcore'u.

Dokładna data premiery "Stereo Homicide" nie została jeszcze ujawniona, wiadomo jedynie, że debiutancka EP-ka Coffin Feeder trafi do sprzedaży ten jesieni, czyli jeszcze przed końcem roku.

Wyjaśnijmy, że w szeregach Coffin Feeder figurują Sven de Caluwé, wokalista Aborted; członkowie grindcore'owego Leng Tch'e, czyli basista Jan Hallaert i perkusista Olivier Coppens; a także dwaj muzycy hardcore'owego zespołu Fleddy Melculy: grający na gitarze wokalista Jeroen Camerlynck i zajmujący się tym samym Bart Govers.

Coffin Feeder podzielili się niedawno z fanami ekstremalnych dźwięków wideoklipem do tytułowego utworu z EP-ki "Stereo Homicide". W numerze tym wystąpił gościnni David Simonich, frontman amerykańskiej formacji Signs Of The Swarm spod znaku deathcore'u.

Teledysk "Stereo Homicide" Coffin Feeder możecie zobaczyć poniżej: