Informacji na temat Jadwigi Strzeleckiej nie ma zbyt wiele, nawet prasa z lat PRL-u niewiele o niej pisała.



W swojej rodzinnej Łodzi skończyła Państwową Szkołę Muzyczną, a w 1964 r. zadebiutowała na dużym ekranie w filmie "Upał" Kazimierza Kutza.

W tym samym roku w koncercie "Giełda giełd" zajęła pierwsze miejsce podczas drugiej edycji Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu wykonując utwór "Z kim tak ci będzie źle jak ze mną". Co ciekawe, tę piosenkę w Koncercie Radia i Telewizji śpiewała Kalina Jędrusik, jednak w finałowym koncercie laureatów na scenie w Opolu w wyniku odgórnych decyzji zastąpiła ją właśnie Jadwiga Strzelecka.

Reklama

Przypomnijmy, że Kalina Jędrusik w telewizji na kilka lat trafiła na czarną listę, gdy doprowadziła do wściekłości pierwszego sekretarza KC PZPR Władysława Gomułkę. Towarzysz Wiesław miał się zdenerwować, gdy na odsłoniętym dekolcie miał zobaczyć zawieszony krzyżyk. Cała historia przez lata obrosła wieloma mitami, łącznie z rzucaniem kapciem w telewizor.

Wracając do Jadwigi Strzeleckiej - w 1974 r. ukazał się jej debiutancki album "Co ja zrobię, że cię lubię". Tytułowa piosenka stała się sporym przebojem, a wokalistka pojawiała się na różnych festiwalach czy recitalach telewizyjnych. W połowie lat 70. zdobyła nagrody na międzynarodowych festiwalach w Villach (Austria) i Sofii (Bułgaria).

Jej najbardziej znane piosenki to "Co ja zrobię, że cię lubię", "A w górach już jesień", "Gdzie ten świat młodych lat", "Miłość to raz", "Tylko ten", "Przed nami świat".

Wideo A W GÓRACH JUŻ JESIEŃ -JADWIGA STRZELECKA

W 1977 r. pojawiła się druga a zarazem ostatnia płyta "Dziewczyny marzą o miłości" - w nagraniach piosenkarce towarzyszyła orkiestra pod dyrekcją Janusza Komana oraz zespół wokalny Alibabki. Wykonywała utwory autorstwa takich kompozytorów jak Jarosław Kukulski, Włodzimierz Korcz, Piotr Figiel czy Ryszard Poznakowski.



W późniejszych latach Jadwiga Strzelecka wyjechała do Paryża, gdzie zamieszkała na stałe.

Wideo Jadwiga Strzelecka - Co ja zrobię, że cię lubię [1974]