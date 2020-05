Co JoJo łączy z rodziną Robina Williamsa? Zobacz teledysk "Lonely Hearts"

Do prawie 600 tys. wyświetleń na Youtube dobił nowy teledysk wokalistki JoJo. Klip stworzyła córka słynnego Robina Williamsa, Zelda Williams. Prywatnie piosenkarkę łączy bliska więź z rodziną tragicznie zmarłego aktora.

Robin Williams i JoJo poznali się w 2006 roku. Od tamtego momentu wokalistka stała się przyjaciółką jego rodziny /Jason Kempin /Getty Images

Teledysk "Lonely Hearts" 29-letniej wokalistki JoJo promuje jej nowy album studyjny "Good To Know", który ukazał się 1 maja.

"Ta piosenka do kontynuacja podróży do samoakceptacji, którą rozpoczęłam. Zdaję sobie sprawę, że mogą pojawić się pokusy i zwątpienie, ale ostatecznie zamiast toksycznych związków, wybieram to, co robię teraz" - opowiadała o piosence.

Wokalistka do współpracy nad teledyskiem zaprosiła swoją dobrą przyjaciółkę - aktorkę, reżyserkę i producentkę Zeldę Williams. Producentem klipu został Joshua Thurston.



Clip JoJo Lonely Hearts

Nie jest tajemnicą, że JoJo od kilkunastu lat utrzymuje dobre stosunki z rodziną Robina Williamsa. Znajomość wokalistki i znanego aktora rozpoczęła się na planie komedii "RV: Szalone wakacje na kółkach" z 2006 roku. Wtedy też mogła bardzo dobrze poznać rodzinę i samego gwiazdora.

"Jego inteligencja, światłość i etyka pracy, były tym, co naprawdę mnie dotknęło. A jego zdolność do opieki nad ludźmi z różnych środowisk była inspirująca. Sposób, w jaki sprawiał, że wszyscy czuli się wyjątkowo oraz sposób, w jaki dawał z siebie wszystko, sprawiał, że chciało się pójść w jego ślady" - wspominała JoJo.

To właśnie w tamtym czasie wokalistka zaprzyjaźniła się z córką Williamsa, Zeldą. "Jest niezwykłą kobietą" - komplementowała reżyserkę, która w przeszłości stworzyła teledysk do jej utworu "Save My Soul".

Clip JoJo Save My Soul

"Mam szczęście, że mogę nazywać cię przyjaciółką od 10 lat, kiedy wyszedł twój ostatni album i wciąż nią pozostanę nawet po wydaniu twoich kolejnych 10 płyt. Pracowałaś długo i ciężko, aby ludzie w końcu cię usłyszeli. Jestem z ciebie dumna i cieszę się twoim szczęściem" - tak kilka lat temu o JoJo pisała Zelda Williams na swoim Instagramie.



Zdjęcie Zelda Williams / Stefanie Keenan / Getty Images

JoJo (Joanna Noëlle Blagden Levesque) debiutowała w 2004 roku albumem "JoJo" (miała wtedy 13 lat). Wokalistka w tamtym czasie zdobyła ogromną popularność, a sporym uznaniem cieszył się też jej drugi album "The High Road".



Jednak w pewnym momencie, jej kariera zaczęła wyhamowywać, a złożyły się na to m.in. problemy z wytwórnią, która przymuszała wokalistkę, aby stosowała drakońskie diety.

"Znalazłam się pod wielką presją firmy, do której należałam przedtem. Chcieli, żebym szybko schudła, więc dali mi specjalistę od żywienia i faszerowali mnie różnymi suplementami, które sobie wstrzykiwałam - to jest zresztą powszechne wśród 'tych dziewczyn' - co sprawiało, że potrzebowałam określonych kalorii, więc jadłam tylko 500 kalorii dziennie. To była najbardziej niezdrowa rzecz, jaką kiedykolwiek zrobiłam" - opowiadała o naciskach wytwórni.

Jej trzecia płyta "Mad Love" ukazała się w 2016 roku. "Good To Know" to czwarta pozycja w jej dyskografii.