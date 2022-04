Halsey w najnowszym poście na Instagramie przyznała, że być może "będzie musiała zrobić sobie poważną przerwę" w karierze. Wszystko ze względu z powodu endometriozy, na którą cierpi wokalistka.

Endometrioza, czyli gruczolistość macicy lub wędrująca śluzówka macicy to choroba, u podłoża której leży rozrost błony śluzowej macicy poza jamą macicy.

Choroba charakteryzuje się nieprzyjemnym bólem w okolicy miednicy. W wielu przypadkach ból jest tak uciążliwy, że całkowicie dezorganizuje codzienne życie.



W najnowszym poście na Instagramie Halsey stwierdziła:

"W ostatnim czasie krążę między domem a szpitalem, borykając się z nowymi wyzwaniami. Robię wszystko, aby funkcjonować normalnie: Grammy, Coachella, itd. Ale moje ciało silnie protestuje i ostatecznie domaga się, aby zwolnić i naprawdę się zatrzymać". "Przewlekła choroba to złożona tajemnica" - dodała.

Halsey i jej problemy zdrowotne

"Ostatnim razem, gdy pojawiłam się na Grammy, w 2017 roku, byłam trzy dni po swojej pierwszej operacji związanej z endometriozą. Pojawiłam się na czerwonym dywanie, mając nadal operacyjne szwy" - wyznała niedawno Halsey.



Wokalistka zwróciła uwagę, że ponownie pojawiła się na Grammy i ponownie zrobiła to zaraz po operacji. "Piszę to jedynie po to, abyście traktowali mnie delikatnie. Jestem krucha. Podekscytowana, ale krucha" - pisała przy okazji kwietniowej gali.



Po raz pierwszy otwarcie o swojej chorobie Halsey zaczęła mówić w 2018 roku. W poruszającej mowie na jednej z gali, gwiazda nie kryjąc łez opowiadała o poronieniu i diagnozie, którą usłyszała w tamtym czasie.

"Nawet nie wiedziałam, że jestem w ciąży i poroniłam. Pamiętam, jak leżałam w łóżku w pokoju hotelowym z ręcznikiem między nogami, krwawiąc i gapiąc się na moich bardzo młodych i bardzo przestraszonych menedżerów, którzy nie mieli pojęcia, co się dzieje i powtarzali jedynie, że 'ten koncert to wielka sprawa' (do poronienia u Halsey doszło zaraz przed jej koncertem w Chicago - przyp. red.)" - opowiadała.



Trasa koncertowa Halsey pod znakiem zapytania?

Halsey, promuje obecnie świetnie przyjęty album "If I Can’t Have Love, I Want Power", który ukazał się w sierpniu 2021 roku. Za płytę Halsey otrzymała nominację do Grammy w kategorii najlepszy album alternatywa.

Płyta wokalistki powstała we współpracy z duetem Trent Reznor - Atticus Ross. Halsey wykorzystała ciążę i macierzyństwo (jej syn przyszedł na świat krótko przed premierą albumu) jako jeden z motywów promocji płyty.

Wokalistka w maju ma ruszyć w światową trasę koncertową, która wstępnie ma zakończyć się dopiero jesienią. Jednym z przystanków piosenkarki ma być Kraków Live Festival.