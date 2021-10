Krakowski zespół Clödie szerszą popularność zdobył dzięki coverowi "Zombie" The Cranberries (ponad 30 milionów odsłon), czy autorskiej piosence "Zapomnijmy".

Wideo Zombie - Clödie (The Cranberries Acoustic Cover)

Utwory grupy nagrane w języku angielskim "Devil in disguise" czy "Let Me Go" emitowane były w różnych rozgłośniach w kilkunastu krajach europejskich.

Teraz formacja prezentuje teledysk do nowego singla "Hold On".

"To utwór o kimś zagubionym, nieszczęśliwym, przygnębionym. Słowa piosenki wypływają z perspektywy anioła stróża, bardzo wyjątkowej osoby/istoty, którą każdy z nas ma obok siebie, która jest zawsze przy nas i zrobi wszystko, abyśmy poczuli się lepiej. Wielu z nas bywa smutnych, zlęknionych, samotnych w realiach dzisiejszego świata. Szukajmy więc dobrych stron życia i cieszmy się każdym dniem, tak jak miałby być to dzień ostatni" - czytamy.

Autorami nagrania "Hold On" są Olaf Olszewski, Ada Karpińska, Jakub Mańkowski (muzyka) i Nikos Sofis (tekst).

Pamiętajmy, też o miłości bo to ona potrafi pokonać każde złe chwile, każdy zły czas.

Clip Clödie Hold On

Klaudia Trzepizur - kim jest wokalistka grupy Clödie?

Na czele krakowskiej formacji stoi Klaudia Trzepizur, uczestniczka czwartej edycji "The Voice of Poland". Twórczość zespołu utrzymana jest w stylistyce klasycznego rocka.

Grupa powstała w październiku 2013, a zadebiutowała w lutym 2014 roku: publikując trzy utwory: "Taki czas", "Są dni", "Zostawiam wszystko". Rok później opublikowała teledysk do utworu "Kobiety", którym zasygnalizowała długogrającą płytę.

Klaudia Trzepizur w "The Voice of Poland" dotarła do etapu bitew (drużyna Barona i Tomsona). Pojawiła się też w piątej odsłonie "Must Be The Music" w Polsacie, ale w odcinku castingowym nie przekonała do siebie jurorów.