Clödie i jej cover "Zombie" The Cranberries podbija sieć. Już ponad 4 mln odsłon

Prawie pół roku po opublikowaniu furorę w sieci robi akustyczna wersja przeboju "Zombie" grupy The Cranberries. Za jej nagranie odpowiada Clödie, czyli Klaudia Trzepizur.

Klaudia Trzepizur (Clödie) nagrała przeróbkę "Zombie" The Cranberries

Clödie to krakowska grupa muzyczna, na czele której stoi Klaudia Trzepizur, uczestniczka czwartej edycji "The Voice of Poland". Twórczość zespołu utrzymana jest w stylistyce klasycznego rocka.

Formacja powstała w październiku 2013, a zadebiutowała w lutym 2014 roku: publikując trzy utwory: "Taki czas", "Są dni", "Zostawiam wszystko". Rok później opublikowała teledysk do utworu "Kobiety", którym zasygnalizowała długogrającą płytę.

Klaudia Trzepizur w "The Voice of Poland" dotarła do etapu bitew (drużyna Barona i Tomsona). Pojawiła się też w piątej odsłonie "Must Be The Music", ale w odcinku castingowym nie przekonała do siebie jurorów.

W lipcu do sieci trafiła nagrana przez Clödie akustyczna wersja przeboju "Zombie" grupy The Cranberries, która do tej pory zanotowała ponad 4,3 mln odsłon. Wśród komentarzy można znaleźć wielu głosów fanów z całego świata, zachwyconych wykonaniem Polki.

Przypomnijmy, że wokalistka The Cranberries, Dolores O'Riordan, zmarła 15 stycznia w Londynie, w wieku 46 lat.

Ciało O'Riordan znalazła hotelowa sprzątaczka. Weszła do pokoju wynajmowanego przez wokalistkę, myśląc, że jest pusty. Dolores O'Riordan leżała w łazience.

19 stycznia podano, że wokalistka (przez lata cierpiąca na depresję i zaburzenia afektywne dwubiegunowe) nie zmarła z przyczyn naturalnych i w związku z tym rozpoczęto śledztwo. We wrześniu pojawiło się oficjalne oświadczenie biura koronera, z którego dowiedzieliśmy się, że przyczyną śmierci gwiazdy było utonięcie spowodowane upojeniem alkoholowym.

