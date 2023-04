Cleo, a właściwie Joanna Klepko, od lat znana jest nie tylko ze swojego mocnego głosu i przebojów, ale również wizerunku. Nieodłącznym elementem jej stylu jest charakterystyczny warkocz.

Ten pojawił się w teledysku do utworu "My Słowianie" (zobacz!). Następnie pojawiło się wysokie upięcie, z którego jest obecnie znana. Kucyk stał się jej znakiem rozpoznawczym. Dziś Cleo rzadko widywana jest w innych uczesaniach. Jednak za każdym razem, kiedy rozpuszcza włosy, robi prawdziwą furorę. Tak było m.in. w jednym z odcinków "The Voice Kids", kiedy wokalistka podczas prób młodych uczestników pojawiła się w luźniejszej fryzurze.

Wielu fanów na początku jej kariery pytało, czy warkocz to jej prawdziwe włosy. Wokalistka wyjaśniała tę kwestię kilkukrotnie.



"Oczywiste, że mój kucyk jest doczepiany. Pamiętam, że kiedy wyszedł teledysk do 'My Słowianie', miałam długi warkocz i często pytano się mnie, czy to są moje prawdziwe włosy. Kurczę, przecież gdybym je rozpuściła, to miałabym włosy do kostek, więc tak, pomagam sobie" - mówiła Plotkowi.

Cleo zachwyca w słońcu Alp

Wokalistka - mimo iż z Donatanem nie współpracuje już od kilku lat - nie zrezygnowała ze słowiańskich motywów. Te regularnie powracają u niej na Instagramie, gdzie wokalistka chwali się nowymi stylizacjami. Swoje zdjęcia także podpisuje hasztagiem "Slavic" (Słowianka).

Na nowej fotografii próżno szukać słowiańskich symboli. Tym razem 39-letnia wokalistka ubrana w strój kąpielowy podzieliła się przemyśleniem na temat aury pogodowej i zamieściła zdjęcie z jacuzzi, gdzie ogrzewa ją mocne słońce. "Wspomnienia z Alp. Niech to polskie słoneczko się wreszcie rozkręci na dobre. Miłego dnia Wam życzę" - skierowała te słowa do fanów.

Fani piosenkarki nie pozostali jej dłużni i także życzą, by jak najszybciej do Polski przyszła słoneczna wiosna. Przy okazji zachwycają się jej pozami. "Ślicznotka, niczym syrenka"; "Jaka ty piękna jesteś!"; "Przecudowna"; "Ale rakieta" - piszą zachwyceni miłośnicy Cleo.