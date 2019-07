Cleo wewnętrznie podzielona: Będą dwie nowe płyty

We wrześniu wystartuje limitowany preorder na dwie nowe płyty Cleo. Wokalistka szykuje dwa zupełnie odmienne od siebie projekty.

Cleo zapowiada dwie płyty /Artur Zawadzki / Reporter

Przypomnijmy, że poprzedni album Cleo - "Bastet" - ukazał się we wrześniu 2016 roku.

Wokalistka znana z współpracy z Donatanem ogłosiła, że jesienią szykuje dwa odmienne od siebie wydawnictwa.

Pierwsze szczegóły nowego projektu opublikowała w mediach społecznościowych.



"Muszę powiedzieć Wam coś WAŻNEGO. Postanowiłam wydać na raz dwie płyty, zupełnie inne od siebie. Jedna będzie obfitowała w nowoczesne brzmienie, jak 'Łowcy Gwiazd', druga natomiast będzie powrotem do oldschoolowych klimatów, takich jak 'Za krokiem krok'".

"Jestem wewnętrznie podzielona, kocham jedno i drugie, czuję klimaty housowe, trapowe, popowe, ale również kocham funk, soul i r'n'b, z których się wywodzę. Nie mogłam się zdecydować, więc dam Wam dwa niezależne projekty. Będziecie mogli ocenić, która Cleo bardziej Wam pasuje. We wrześniu wystartuje limitowany preorder na obie płyty. To będzie mój największy z dotychczasowych projektów i ostatni w takiej formie" - napisała Cleo.

Z tego nowoczesnego projektu dotychczas poznaliśmy piosenki "Łowcy Gwiazd" (posłuchaj!), "Eva" (sprawdź!), "Film" (posłuchaj!) i "WRRRA".

Z kolei piosenka "Za krokiem krok" jest zapowiedzią powrotu do "najgłębszych korzeni" wokalistki.

W teledysku do tego nagrania występują znajomi Cleo: kolega z jury "The Voice Kids" Dawid Kwiatkowski, Qczaj, Mamiko, Dharni, Paula Tumala i ludzie ze świata TikToka: Natalia Sisik, Jarosław Kostrzewa, Magic of Y, Kinga Sawczuk, Lena Kociszewska, Sabina Pawlik, Martyna Zbirańska, Magda Bereda, Izabela Zabielska, Filip Zabielski, Patryk Zapała, Daniel Xantos, Adam Żakiewicz, Radosław Kapias, Łukasz Górski, a rolę specjalną w klipie dostał menedżer Cleo.

Teledysk ma pokazać, że sama Cleo ma luz i dystans do samej siebie... i takimi ludźmi też chce się otaczać. Wokalistka po raz pierwszy zrealizowała teledysk od początku do końca - napisała scenariusz, wyprodukowała go, zajęła się "castingiem", doborem garderoby.