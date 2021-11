Joanna Klepko, szerzej znana jako Cleo, dała się poznać w programie "X Factor", jednak nie została wówczas doceniona przez jury. Jej kariera na dobre rozkręciła się po rozpoczęciu współpracy z Donatanem. Ich utwór "My Słowianie" ( zobacz! ) szybko stał się wielkim przebojem. Cleo w polskim show-biznesie obecna jest od wielu lat, na przestrzeni których wypracowała sobie bardzo charakterystyczny wizerunek.



Nie tylko piosenki Cleo zdobywają ogromną popularność, ale również jej zdjęcia na Instagramie. Wokalistka jest mistrzynią w utrzymywaniu kontaktu ze swoimi fanami, często uchyla rąbka tajemnicy na temat jej następnych ruchów muzycznych, pokazuje zakulisowe ciekawostki... zdarza się też jej zapytać swoim fanów o radę.

Tak też wydarzyło się w ostatnim poście, w którym artystka zapytała, czy powinna zmienić kolor włosów.



"A może całkowicie przemalować włosy na brunetkę? Co Wy na to? TAK/NIE?" - zapytała Cleo.



Oczywiście w komentarzach pojawiło się sporo odpowiedzi.

"Cleośka bez blondu to jak święta bez pierogów", "Ten blond kuc to już taki Twój rozpoznawalny znak", "Nie zgadzamy się - blond zostaje!" - piszą fani. Ciekawe czy Cleo zastosuje się do tych opinii.





Cleo i Maryla Rodowicz - "Dalej/Neony". Zobacz teledysk!

Cleo nigdy nie ukrywała, że jest wielką fanką Maryli Rodowicz. Niedawno nagrała ze swoją idolką dwie piosenki. Premierowe utwory "Dalej" oraz "Neony" można usłyszeć w całości w serwisach streamingowych, a do połączenia obu powstał teledysk. W nim widzimy Marylę, która zostaje, w zgodzie z internetowym żartem, "odmrożona". Legenda festiwali w Sopocie i Opolu pokazuje dystans do siebie i swojej twórczości.



