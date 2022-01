Joanna Klepko, szerzej znana jako Cleo, dała się poznać w programie "X Factor", jednak nie została wówczas doceniona przez jury. Jej kariera na dobre rozkręciła się po rozpoczęciu współpracy z Donatanem. Ich utwór "My Słowianie" szybko stał się wielkim przebojem. Cleo w polskim show-biznesie obecna jest od wielu lat, na przestrzeni których wypracowała sobie bardzo charakterystyczny wizerunek.

Wokalistka za pośrednictwem mediów społecznościowych pozostaje też w stałym kontakcie z fanami, jednak nie dzieli się zbyt często swoim życiem prywatnym. Ostatnio wystąpiła w programie "Taka jak ty", gdzie udzieliła wywiadu Mateuszowi Szymkowiakowi, w którym postanowiła zdradzić kilka swoich sekretów.

Przyznała m.in. że od zawsze była nieśmiała i nie potrafiła flirtować. "Po mamie to odziedziczyłam. Jak się zamyślam, to mam taką minę jakbym była ciężko niezadowolona ze świata i w większości mężczyźni zawsze się bali do mnie podejść. Może nie jestem typem kokietki (...) Ja nigdy taka nie byłam. Ja raczej jestem takim typem koleżanki z sąsiedztwa - wyluzowanej, można się ze mną pośmiać" - powiedziała.



Cleo nigdy też nie pokazywała się publicznie z żadnym partnerem. Wyznała, że przeżyła już wielką miłość, jednak doświadczyła też zdrady. "Ja przede wszystkim potrzebuje przyjaciela. Miłość też, ale doszłam do wniosku, ze jednak przyjaźń w związku to jest najważniejsza rzecz. (...) Jeżeli ktoś dopuścił się zdrady, to znaczy, że to już przekreśla niestety przyjaźń. Musiałam to wykluczyć" - stwierdziła.

Zdradziła również, że boi się ponownie mocno zakochać, ponieważ kojarzy jej się to z cierpieniem. "Chyba z tyłu głowy zawsze jest gdzieś ta myśl, że to będzie znowu bardzo bolało" - podsumowała.