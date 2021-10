Cleo ocenia piosenkę Sary Egwu-James na Eurowizję Junior 2021! Nie pozostawia wątpliwości

Cleo z pewnością uważa udział w Eurowizji 2014 za jedną z największych zawodowych przygód. Wszyscy Polacy pamiętają emocje, jakie zafundowali Cleo i Donatan podczas konkursu, a także 14. miejsce w ogólnej kwalifikacji, które obniżyli przez niskie noty... sędziowie. W rozmowie z Faktem wokalistka szczerze stwierdza, co uważa o reprezentującej Polskę na Eurowizji Junior 2021 piosence "Somebody" ( sprawdź! ).

"Sara jest świetna. Jest przepiękna, ma cudowny głos i ogromne możliwości wokalne. Jest też urocza i bije od niej serdeczność i ciepło" - wyznała Cleo na temat Sary Egwu-James, którą poznała jeszcze jako jurorka w programie "The Voice Kids". "Uważam, że piosenka, z którą będzie reprezentować nas na Eurowizji Junior, jest świetna. A Sara radzi sobie rewelacyjnie i wierzę, że osiągnie sukces" - dopinguje młodą wokalistkę Cleo.

Wykonawczyni "My Słowianie" ( sprawdź! ) dodała jeszcze, że program "The Voice Kids" to "studnia bez dna" jeśli chodzi o talenty, a Sara ma "pełny pakiet", czyli niepowtarzalny głos, a także wyjątkową urodę.

Eurowizja Junior 2021. Sara Egwu-James i "Somebody"

Eurowizja Junior 2021 odbędzie się w 19 grudnia 2021 w Paryżu.

Przypomnijmy, że Polska dwukrotnie triumfowała w tym konkursie za sprawą Roksany Węgiel (2018) i Viki Gabor (2019). Wielu fanów Sary Egwu-James widzi ją już w gronie faworytów.

Wśród autorów piosenki "Somebody" są m.in. Patryk Kumór, Dominic Buczkowski-Wojtaszek i Jan Bielecki. Pierwsza dwójka ma na swoim koncie m.in. eurowizyjny przebój "Superhero" Viki Gabor. Ich piosenki wykonywali m.in. Marta Gałuszewska, Michał Szczygieł, Zuza Jabłońska, Alicja Szemplińska, Marcin Maciejczak czy Kayah z Viki Gabor ("Ramię w ramię").

