Cleo i donGURALesko: Zobacz teledysk "Kły". Piosenkę wyprodukowali Donatan i Robert Lewandowski

Posłuchaj utworu "Kły" - najnowszego kawałka wyprodukowanego przez Donatana i Roberta Lewandowskiego, w którym Cleo i donGURALesko przestrzegają przed mową nienawiści.

Cleo i donGURALesko w nowym utworze "Kły" śpiewają o mowie nienawiści. Piosenkę wyprodukowali wspólnie: Donatan i Robert Lewandowski.

"Ile w nas jest kłów, jadu?" - pyta Cleo w refrenie, a donGURALesko w swoich zwrotkach zwraca uwagę na niepokojącą sytuację na arenie międzynarodowej.

Filmowy klip do "Kłów" przedstawia przeszywającą dreszczem wizję świata po zagładzie klimatycznej.



Autorką piosenki jest Cleo, która napisała ją jeszcze w styczniu 2019 roku, tuż po tragicznej śmierci prezydenta Gdańska, Pawła Adamowicza. Wydarzenie to wywołało ogólnopolską dyskusję na temat przemocy. Swoją refleksję na ten temat Cleo zawarła w utworze, którego pełną wersje prezentuje dopiero teraz.

"Mogłabym napisać tysiące słów ale wczoraj zamknęłam się w studio i po prostu przelałam to co we mnie siedzi nagrywając kawałek. 'Kły' to o nas...o ludziach. Nienawiść i wrogość zabija ciało i duszę, nienawiść nas zgubi, rozszarpiemy się nawzajem. #STOPNIENAWISCI" - napisała w styczniu Cleo na swoim Facebooku.

Tuż po premierze piosenki Cleo napisała: "To manifest, przestroga, kawałek który powinien skłonić do refleksji i zmiany. Mam nadzieję że przesłanie w tym kawałku dotrze do jak największej liczby osób".