Ciężarna Katy Perry odlicza do premiery płyty "Smile". Jennifer Aniston zostanie matką chrzestną dziecka?

14 sierpnia do sprzedaży trafi piąty album Katy Perry - "Smile". W tym czasie na świat ma przyjść także pierwsze dziecko wokalistki i aktora Orlando Blooma.

Katy Perry spodziewa się pierwszego dziecka /Getty Images

43-letni Orlando Bloom i młodsza o osiem lat Katy Perry są parą od 2016 r. W walentynki 2019 r. aktor i wokalistka zaręczyli się.

W opublikowanym w marcu teledysku do singla "Never Worn White" ujawniono, że para spodziewa się pierwszego dziecka.



Przyszli rodzice wybrali już matkę chrzestną dziewczynki. Jak podają media, ta rola przypadła Jennifer Aniston. Gwiazda serialu "Przyjaciele" i wokalistka przyjaźnią się ze sobą od lat.

Katy Perry ujawniła też szczegóły nadchodzącej piątej płyty. Album otrzymał tytuł "Smile" i taki tytuł nosi również najnowszy singel z tego wydawnictwa.

"Napisałam tę piosenkę, gdy przechodziłam jeden z najbardziej mrocznych okresów swojego życia. Gdy słucham 'Smile' teraz, jest to dla mnie świetne przypomnienie, że udało mi się przejść przez kłopoty. To trzy minuty pełne energii i nadziei" - opowiada Amerykanka.

Wcześniej poznaliśmy single "Daisies", "Never Really Over", "Never Worn White", "Small Talk" oraz "Harleys In Hawaii".

Poprzednia płyta Perry - "Witness" - ukazała się w 2017 roku.



Katy Perry to nie tylko gwiazda muzyki, ale też aktywistka. Współpracuje m.in. z UNICEFem, działa na rzecz osób żyjących z HIV/AIDS, wspiera także akcje na rzecz zdrowia, edukacji i równości. W 2016 roku otrzymała Audrey Hepburn Humanitarian Award.