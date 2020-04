Ciężarna Katy Perry jako wielkanocny króliczek [INSTAGRAM]

Na Instagramie furorę zrobiło wielkanocne zdjęcie Katy Perry. Spodziewająca się dziecka wokalistka pokazała się w przebraniu króliczka.

Katy Perry spodziewa się pierwszego dziecka /DANIEL POCKETT /Getty Images

Przypomnijmy, że na początku marca Katy Perry w nietypowy sposób ujawniła, że jest w ciąży.

Reklama

W teledysku do piosenki "Never Worn White" pojawiły się nawiązania do zbliżającego się ślubu piosenkarki z Orlando Bloomem. Są parą od 2016 roku, a w walentynki 2019 roku zaręczyli się.

Od tego czasu trwały spekulacje, że gwiazdorska para spodziewa się dziecka.

Katy Perry radosną nowinę przekazała za pomocą wspomnianego teledysku.

"To był najprawdopodobniej najdłużej utrzymany przeze mnie sekret w życiu" - powiedziała gwiazda, dodając, że zostanie mamą jeszcze tego lata.

Clip Katy Perry Never Worn White

Sprawdź tekst piosenki "Never Worn White" w serwisie Teksciory.pl

Na najnowszym zdjęciu na Instagramie możemy zobaczyć 35-letnią wokalistkę przebraną za wielkanocnego króliczka.

W tym samym stroju na Facebooku gwiazda odpowiadała na pytania fanów związane z trwającą 18. edycją "American Idol". W związku z trwającą pandemią koronawirusa nagrania do programu zostały obecnie wstrzymane, a 20 najlepszych uczestników wysłana do domów.



35 lat Katy Perry. Od chrześcijańskiego rocka do kolorowej seksbomby 1 / 13 Katy Perry zanim zdobyła międzynarodową sławę zaczynała jako wykonawczyni chrześcijańskiego rocka. Nic w tym dziwnego – rodzice wokalistki są głęboko religijni (ojciec piosenkarki jest pastorem). Wydany w 2001 roku album "Kate Hudson" przeszedł jednak bez echa. Źródło: Getty Images Autor: Lester Cohen udostępnij

***Zobacz także***