"JUMP" wyznacza początek kolejnego rozdziału w karierze Ciary. Szalona produkcja podkreśla jej pewne siebie, chwytliwe wersety Utwór zawiera wers viralowej hiphopowej grupy Coast Contra pod skrzydłami. W jej skład wchodzą Eric Jamal, Rio Loz oraz bracia bliźniacy Ras & Taj Austin.

Podtrzymując tradycję widowiskowych wizualizacji, Ciara serwuje niemal kinowe wydarzenie. Klip wyreżyserowany przez Dave'a Meyersa (Kendrick Lamar, Ariana Grande) porusza się z prędkością światła. Ciara nie tylko tańczy na jadącym pociągu metra, ale także wykonuje serię wysoce wymyślnych układów choreograficznych. Może się również pochwalić nie mniej niż 14 zmianami strojów i looków, podkreślając jej status ikony stylu.

Przed wydaniem, piosenki "Billboard", "Variety" i inni redakcje ekscytowały się zapowiedziami Ciary dotyczącymi nowej muzyki, podczas gdy HYPEBAE już określił "JUMP" jako "letni hymn". Co najważniejsze, Ciara przygotowuje właśnie grunt pod jej pierwszy od czterech lat pełnowymiarowy, ósmy album, który ukaże się już wkrótce.

Kim jest Ciara?

W całej swojej karierze Ciara stała się jedną z najbardziej wpływowych artystek XXI wieku. Poza liczonymi w miliardach streamami, zdobyła dziesiątki multiplatynowych, platynowych i złotych certyfikatów na całym świecie i wydała ponadczasowe hymny, takie jak "One Step, Two Step" (z Missy Elliott), "Goodies", "Body Party", "I Bet" czy "Level Up". Wielokrotnie wystąpiła w filmie i telewizji, a w przyszłym roku zagra w "The Color Purple".



