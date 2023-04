Church Of The Dead: Drugi album "Beyond Death" w szczegółach

Płytę "Beyond Death" zarejestrowano i zmiksowano w studiu Saarni pod okiem Markusa Heinonena. Mastering wykonał JB Van Der Wal. Okładkę zaprojektował włoski artysta Roberto Toderico.

Na perkusji wystąpił sesyjnie Tommi Makkonen, a na klawiszach zagrali gościnnie Krister Lahti, Antti Poutanen i Markus Heinonen.

Poza siedmioma autorskimi utworami, na następcy debiutu "Church Of The Death" z 2020 roku znajdziemy także przeróbkę "Chainsaw Gutsfuck" Mayhem.



Druga płyta Finów będzie mieć swą premierę 26 maja nakładem amerykańskiej Redefining Darkness Records (CD, na winylu, cyfrowo).



Nowego singla "Tombdweller" Church Of The Dead możecie posłuchać poniżej:

Wideo Tombdweller

Church Of The Dead - szczegóły albumu "Beyond Death" (tracklista):

1. "Dawn Of The Wizard"

2. "Tombdweller"

3. "Ashes Of The World"

4. "Chainsaw Gutsfuck" (przeróbka Mayhem)

5. "Whore Of Eden"

6. "Christborn"

7. "Wormwood"

8. "Floating In Blood".