Chucky Thompson nie żyje. Autor wielkich przebojów miał 53 lata

Śmierć autora przebojów ogłosił jego agent - Tamar Juda.

"Z wielkim smutkiem muszę potwierdzić śmierć Chucky'ego Thompsona. Wszyscy z jego otoczenia wiedzieli, jak miłym, kreatywnym i pełnym energii był. Branża muzyczna straciła prawdziwego tytana" - komentował.

Według informacji hiphopowych mediów Thompson zmarł w szpitalu w Los Angeles, a przyczyną były powikłania po COVID-19.

Thomspson przyciągnął uwagę branży muzycznej po wyprodukowaniu utworu "Bom Shack-a-Track" dla grupy Born Jamericans. Kompozytor trafił w orbitę zainteresowań Seana "Diddy" Combsa, który zaproponował mu pracę w jego wytwórni Bad Boy Records.

Reklama

Zaufanie, jakim obdarzono producenta, szybko się zwróciło. Thomspon został współtwórcą albumu Mary J. Blige "My Life", napisał też hity dla Notoriousa B.I.G. ("Big Poppa"), Faith Evans ("You Used To Love Me") i Ushera ("Think of You").

Clip Notorious B.I.G. Big Poppa

Ponadto współpracował m.in. z Ice Cubem, Biz Markiem, Eminemem, Busty Rhymesem, Juvenile i Nasem.