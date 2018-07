Chór, który wystąpił na ślubie księcia Harry'ego i Meghan Markle, z kontraktem

The Kingdom Choir, który uświetnił ceremonię ślubną księcia Harry'ego i Meghan Markle, podpisał profesjonalny kontrakt z wytwórnią Sony.

The Kingdom Choir podbije listy przebojów? /Jeff Spicer /Getty Images

Przypomnijmy, że książęcy ślub odbył się 19 maja i na całym świecie przed telewizorami zgromadził nawet dwa miliardy widzów.

W trakcie uroczystości w kościele wystąpił chór gospel, który wykonał piosenkę "Stand By Me" Bena E. Kinga. Występ The Kingdom Choir pod kierownictwem Karen Gibson szybko stał się hitem sieci, a ich wersja utworu wylądowała nawet na pierwszym miejscu zestawiania najpopularniejszych piosenek gospel w Stanach Zjednoczonych.

Chórem zainteresowała się też branża muzyczna. Brytyjski oddział Sony Music zaproponował muzykom umowę. Planowana jest również płyta, która ukaże się 2 listopada. Co oczywiste, znajdzie się na niej wykonanie "Stand By Me" ze ślubu Harry'ego i Meghan.

Wideo 'Stand by Me' performed by Karen Gibson and The Kingdom Choir - The Royal Wedding - BBC

"The Kingdom Choir jest zachwycony tym, co dzieje się od kilku miesięcy. To była prawdziwa huśtawka emocji - po pierwsze spotkał nas zaszczyt wystąpienia na książęcym ślubie, a teraz podpisaliśmy umowę z Sony" - czytamy w oświadczeniu.



Szef wytwórni stwierdził natomiast, że wykorzystał szansę, aby podpisać kontrakt z grupą. "Chór wierzy w miłość, muzykę i siłę, a my jesteśmy podekscytowani możliwością nagrania tego i pokazania fanom na całym świecie" - dodał Nicola Tuer.

W skład działającego od 1984 roku The Kingdom Choir wchodzi 30 wokalistów. Grupa w 2000 roku wygrała plebiscyt radia BBC na festiwalu muzyki religijnej. Dwa lata później muzyków nominowano do nagrody najlepszego chóru na Wyspach.

Ponadto chórzyści współpracowali m.in. ze Spice Girls, Eltonem Johnem, Michaelem Ballem i Lutherem Vandrossem.