"Chłopi": płyta ze ścieżką dźwiękową już dostępna. "Koniec lata" promuje album

Album powalczy o nominację do Oscara w kategorii "Best Original Score". Płyta w wersji fizycznej zawiera aż 24 utwory - o trzy więcej niż jego wersja streamingowa. "Koniec Lata" to drugi singel z malowanej ekranizacji "Chłopów", który nawiązuje do symbolicznych czterech pór roku.

Do prac nad tym utworem L.U.C. & Rebel Babel Film Orchestra zaprosili Kwiat Jabłoni, Belę Komoszyńską i Karolinę Skrzyńską. Utwór nawiązuje do piękna i różnorodności lata, stanowiącego jedną z czterech pór roku, które łączą się w albumie, tworząc muzyczną podróż.

Reklama

"Koniec Lata" łączy trzy niezwykłe kobiece wokale z dźwiękami mandoliny Jacka Sienkiewicza, tworząc niezapomniane brzmienie, które towarzyszy finałowej scenie filmu. To najbardziej współczesny utwór w filmie, ale tak, jak i cały soundtrack, nagrany głównie za pomocą instrumentów historycznych i akustycznych. Pierwszy singel zatytułowany "Jesień - Tańcuj" został bardzo dobrze przyjęty - w serwisie Youtube zanotował ponad 2 mln odtworzeń.

Clip l.u.c. Koniec Lata - Chłopi/The Peasants - & RB Film Orchestra feat. Kwiat Jabłoni, Bela Komoszyńska

Na okładce albumu wykorzystano projekt plakatu filmowego "Chłopi" autorstwa DK Welchman i Michała Janickiego oraz obraz Małgorzaty Kużnik. Wewnątrz okładki znaleźć można miniatury z kadrów filmu. Dodatkowo, rewers płyty ozdabiają obrazy autorstwa Lesia Lotysh i Jeleny Vezmar. Najbardziej charakterystycznym elementem albumu są jednak wycinanki przygotowane przez Michała Janickiego, które nadają płycie wyjątkowy wygląd i klimat.

Amerykański "The Hollywood Times" tak napisał o muzyce po premierze filmu w Los Angeles: "Łukasz 'L.U.C.' Rostowski stworzył ścieżkę dźwiękową, która wprowadza folkowy klimat do filmu, nadając mu rustykalny, tradycyjny dźwięk. Pulsujący i melancholijny soundtrack przywodzi na myśl ścieżkę dźwiękową do gry wideo osadzonej w polskiej kulturze, takiej jak 'Wiedźmin 3'. Każda z czterech pór roku pełni rolę punktu kontrolnego, co pozwala na ustanowienie narracji jako zestawu czterech obrazów, każdy opisujący fazę historii miasteczka i głównej bohaterki, Jagny".



Łukasz "L.U.C." Rostkowski wyraził swoje emocje wobec projektu, mówiąc: "Ścieżka dźwiękowa do 'Chłopów' to dla mnie piękny prezent na 20-lecie twórczości. Wielka przygoda tworzona z niezwykle utalentowaną ekipą filmowców oraz muzyków, kapel, zespołów i solistów. Chciałem stworzyć szerokie kompendium słowiańskiej muzyki folkowej w nawiązaniu do międzynarodowego charakteru tej produkcji. Z całego serca dziękuję DK Welchman i Hugh Welchmanowi za cztery lata akademii filmowej. Zaprosiliśmy tu wielu różnych muzyków, którzy od lat poświęcają się z wielkim oddaniem muzyce tradycyjnej. Spotkaliśmy tu folk z muzyką filmową i transową, Idea Rebel Babel polega na angażowaniu lokalnych muzyków, więc przy okazji koncertów chcemy zapraszać kolejne niezwykłe kapele i regionalne zespoły pieśni i tańca, które będą mogły zaprezentować swoje regionalne brzmienia".