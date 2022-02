Chimera: Sprawdź singel z nowej płyty "Gloria Mortis"

"Gloria Mortis", druga płyta heavy / blackmetalowej Chimery, powstała w Heinrich House Studio pod okiem Filipa Hałuchy (ścieżki perkusji), Devil's Tail Production z Witoldem Nowakiem za konsoletą (gitara i bas) oraz w warszawskim Fire Studio (wokal). Za miks i mastering odpowiadają Krzysztof Małagowski i Daniel Witczak z Aurora Studio.

Okładkę następcy debiutu "Transmutation" z końca 2016 roku zaprojektował Andrzej Ruszkowski, perkusista Chimery.

Warto dodać, że na "Gloria Mortis" usłyszymy jeszcze wokalistę Grzegorza "Dante" Ptaka, którego w styczniu zastąpił - grający także na gitarze rytmicznej - Krzysztof Gałecki z łódzkiej formacji StygmatH.

Reklama

Nowy longplay Chimery ujrzy światło dzienne 20 lutego za pośrednictwem samego zespołu.

Drugi materiał warszawiaków promuje singel "Madness", do którego wizualizację stworzył Andrzej Ruszkowski. Możecie go sprawdzić poniżej:

Wideo CHIMERA - Madness (Official Visualiser)

Oto lista utworów albumu "Gloria Mortis":

1. "I"

2. "Dunkelheit"

3. "Necrosis Of Soul"

4. "Madness"

5. "Nieistniejąc"

6. "II"

7. "Immortal Self"

8. "The Bable Tower"

9. "Asmodeus"

10. "Dziki sęp"

11. "Among Wolves"

12. "III".