Cher weźmie ślub? Jej partner jest 47 lat młodszy!

Według doniesień tabloidu, Cher ma szykować się do ślubu. Kim jest jej tajemniczy wybranek?

Cher jest piosenkarką znaną na całym świecie /Jeff Spicer /Getty Images

W czerwcu amerykański tabloid donosił, że Cher zmaga się ze śmiertelną chorobą.

6 czerwca na Twitterze piosenkarki pojawiła się informacja, że jest bardzo chora i z tego powodu nie może wziąć udziału w protestach po śmierci George'a Floyda.

"To mnie zabija, że nie jestem na ulicy, protestując w tym kluczowym momencie w historii" - napisała wtedy.

Dzień później zamieściła kolejny post. "Mam siedem nowych leków. Ledwo nadążam" - pożaliła się. W kolejnym wpisie dodała, że obudziła się i nie mogła oddychać. "The Globe" skomentował, że Cher "puka do drzwi nieba".



Teraz pojawiła się informacja, że piosenkarka ma szykować się do ślubu. Wiadomość podał magazyn "OK!". "Cher spotykała się w swoim życiu z wieloma mężczyznami, ale różnili się od jej nowego kochanka. Po prostu tak dobrze się dogadują" - mówi informator. Tajemniczy partner ma być od niej o 47 lat młodszy. Według doniesień, piosenkarka otrzymała od niego 16-karatowy żółty kamień szlachetny.



"Cher planuje założyć skandaliczną sukienkę. To częściowo przezroczysta suknia z cekinami z brokatowym nakryciem głowy, zaprojektowanym przez jej dobrego przyjaciela, Boba Mackie" - dodał informator. Z kolei strój pana młodego ma być inspirowany postacią Elvisa. W publikacji podano, że w uroczystości mają uczestniczyć takie gwiazdy, jak Dolly Parton i Tina Turner.

"Przysięga, że to już na wieczność. Ma świetnego faceta, a do tego mówi o zajęciu się polityką, a może nawet o odbyciu ostatniej trasy koncertowej ze swoim mężczyzną obok niej" - czytamy również w tabloidzie.