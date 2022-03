Chciała zabrać córkę na koncert Red Hot Chili Peppers. Coś poszło nie tak...

Fani Red Hot Chili Peppers odliczają już dni do premiery płyty "Unlimited Love", która ukaże się 1 kwietnia na CD, winylu oraz kasecie magnetofonowej. Album wyprodukował Rick Rubin, stały współpracownik grupy, a do zespołu wrócił John Frusciante, nazywany najlepszym gitarzystą zespołu.

"Naszym jedynym celem jest zagubienie się w muzyce. Spędziliśmy tysiące godzin, kolektywnie i indywidualnie, doskonaląc nasze rzemiosło i pokazując się sobie nawzajem, aby stworzyć najlepszy album, jaki mogliśmy" - piszą muzycy.

Album promują single "Black Summer" i "Poster Child".

Clip Red Hot Chili Peppers Black Summer

Chciała kupić bilety na Red Hot Chili Peppers...

Na TikToku viralem stał się film użytkowniczki Emily Bennet, której mama chciała kupić bilety na koncert Red Hot Chili Peppers.

Nie było by w tym nic dziwnego, gdyby nie drobna pomyłka, która pokazuje, że warto dokładnie czytać nazwy zespołów.

Mama Emily kupiła bowiem bilety na... Red Red Hot Chilli Pipers.

Wideo Red Hot Chilli Pipers - Gimme All Your Lovin' LIVE

"To był naprawdę świetny czas" - pisze mimo wszystko Emily.

Filmik polubiło ponad 2.5 miliona użytkowników seriwsu.

Red Hot Chilli Pipes to szkocka grupa wykonująca celtyckiego rocka. Zespół istnieje od 2002 roku, ale głośno zrobiło się o nim, kiedy muzycy wygrali talent show BBC, pt. "When Will I Be Famous?". Na koncie mają 9 albumów. Ostatni z nich to "Fresh Air" z 2019 roku.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Fragment koncertu Red Hot Chili Peppers na Open'er Festival 2016 Interia.tv