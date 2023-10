W szóstym odcinku ekipa "Ślubnego pogotowia Izabeli Janachowskiej" przyjeżdża do Łochowa na zaproszenie Martyny i Marcina. Panna młoda doświadczyła ogromnej straty, która niemal zburzyła jej marzenia o tym wielkim dniu. Przedwczesna śmierć ukochanego taty mocno nią wstrząsnęła, a myśl o tym, że nie poprowadzi jej do ołtarza, była niezwykle bolesna.

Panna młoda rozważała nawet całkowitą rezygnację z organizacji ślubu. Pomimo, że minęło już trochę czasu, Martyna wciąż nie pogodziła się ze stratą, a wspomnienia o ojcu nadal budzą w niej wiele emocji. Na jaki pomysł wpadła przyszła panna młoda, by uczcić pamięć o tacie w tym ważnym dla niej dniu?

Okazało się, że jej tata uwielbiał Budkę Suflera, dlatego jej marzeniem było zaproszenie byłego wieloletniego wokalisty tej grupy - Krzysztofa Cugowskiego, ewentualnie jego syna Piotra Cugowskiego. "Nawet jak słucham Budki Suflera, to od razu płaczę. Bo w głosie od razu słyszę tatę" - opowiada poruszona uczestniczka show Polsatu.



Martyna ma 31 lat i pracuje w agencji marketingowej oraz uczy gry na skrzypcach. Marcin jest 31-letnim testerem oprogramowania. Razem są jak ogień i woda. Ona impulsywna, emocjonalna i otwarta. On - typowy introwertyk, raczej zamknięty w sobie. Pomimo tych różnic, para idealnie się uzupełnia. To właśnie Martyna sprawia, że Marcin stopniowo przełamuje niepewność i co rusz wychodzi ze swojej strefy komfortu. Połączyła ich także miłość do kotów. Opiekują się już dwoma pupilami, których traktują jak członków rodziny. Podczas pandemii w ich życiu pojawiło się wiele przeciwności losu i trudnych sytuacji. Ten ciężki czas pokazał, że zawsze mogą na siebie liczyć i umocnił ich miłość, co przyspieszyło decyzję o ślubie.

To właśnie Piotr Cugowski pojawi się w roli gościa specjalnego w programie - emisja "Ślubnego pogotowia Izabeli Janachowskiej" w niedzielę (godz. 17:40) w Polsacie.

Kim jest Piotr Cugowski?

Piotr Cugowski to polski muzyk, a także współzałożyciel i wokalista zespołu Bracia , który działał do 2019 roku. Grupa wydała sześć albumów studyjnych i wylansowała takie hity, jak "Nad przepaścią" , "Za szkłem", "Po drugiej stronie chmur" czy "Wierzę w lepszy świat" .

Po zawodowym rozstaniu z bratem Wojciechem Cugowskim rozpoczął karierę solową. Wydany na 40. urodziny album zatytułowany po prostu "40" promowały utwory "Kto nie kochał" , "Daj mi żyć", "Zostań ze mną" oraz "Takich jak my nie znał świat". Płyta pokryła się złotem za sprzedaż ponad 15 tys. egzemplarzy.

Również w 2019 r. wokalista pojawił się w TVP jako trener dziewiątej edycji "The Voice of Poland". Później zaczął pracować jako opiekun starszych wokalistów w programie "The Voice Senior" (trzecia i czwarta seria). Dość nieoczekiwanie okazało się, że TVP zdecydowała się pożegnać popularnego trenera - jego miejsce w czerwonym fotelu zajmie Halina Frąckowiak.



Co ciekawe, sam Cugowski wyraził chęć bycia trenerem w kolejnej edycji talent show. To że wokalista chciał trenować uczestników kolejnej edycji, potwierdził również jego menedżer, Maciej Durczak w rozmowie z Plotkiem. Co więcej przedstawiciel artysty ujawnił, że piosenkarz był nawet zaproszony do programu TVP.

"Piotr dostał zaproszenie do kolejnej edycji 'The Voice Senior', lecz finalnie TVP zrezygnowała z jego udziału. Bez wyjaśnienia" - stwierdził Durczak.

W 2024 r. pojawi się drugi solowy album Piotra Cugowskiego. Płytę zapowiada nowa piosenka "Latarnik" .



"'Latarnik' na pewno nie jest utworem łatwym i lekkim, ale wierzę, że moja publiczność oczekuje ode mnie przede wszystkim rzeczy ważnych i ta myśl towarzyszy mi cały czas podczas tworzenia nowych piosenek" - mówił wokalista.

Autorami nagrania są Piotr Cugowski (muzyka) i Wojciech Byrski (tekst). Ten drugi wcześniej pracował z takimi wykonawcami, jak m.in. Ira, Lady Pank, Bracia, De Mono, Ania Wyszkoni, Maciej Balcar i Natasza Urbańska.