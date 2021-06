Charlotte Wessels (eks-Delain) nagrała album solowy

We wrześniu swą premierę mieć będzie "Tales From Six Feet Under", pierwszy solowy album Charlotte Wessels, byłej wokalistki niderlandzkiej grupy Delain.

Charlotte Wessels w swoim studiu /materiały prasowe

Materiał powstał w Six Feet Under, domowym studiu 34-letniej Charlotte Wessels, która nie tylko zaśpiewała, ale i zagrała na wszystkich instrumentach oraz zajęła się programowaniem.

W utworze "Lizzie" w duecie z Wessels usłyszymy Alissę White-Gluz, kanadyjską wokalistkę szwedzkiego Arch Enemy.

"Tales From Six Feet Under" trafi do sprzedaży 17 września w barwach austriackiej Napalm Records.

Dodajmy, że tym roku Charlotte Wessels, wraz trzema innymi członkami zespołu, rozstała się z symfometalowym Delain, który tym samym powrócił do swojej pierwotnej inkarnacji - solowego projektu Martijna Westerholta, niegdysiejszego klawiszowca Within Temptation.

Opublikowaną w marcu kompozycję "Soft Revolution" Charlotte Wessels możecie sprawdzić poniżej:

Oto program albumu "Tales From Six Feet Under":

1. "Superhuman"

2. "Afkicken"

3. "Masterpiece"

4. "Victor"

5. "New Mythology"

6. "Source Of The Flame"

7. "Cry Little Sister"

8. "Lizzie"

9. "FSU (2020)"

10. "Soft Revolution".