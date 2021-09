Charlie Watts: Kiedy pogrzeb perkusisty The Rolling Stones?

Charlie Watts zmarł we wtorek 24 sierpnia w szpitalu w Londynie, w otoczeniu rodziny. W oświadczeniu wydanym przez rzecznika prasowego Wattsa, muzyka określono jako "ukochanego męża, ojca i dziadka, a także członka The Rolling Stones i jednego z najwybitniejszych perkusistów swojego pokolenia".

Z całego świata spływały kondolencje i wspomnienia - żegnały go nawet te gwiazdy, które reprezentują inne gatunki muzyki. Watts pozostawił w żałobie swoją żonę Shirley, córkę Seraphinę i wnuczkę Charlotte.



14 października 1964 r. Charlie Watts poślubił Shirley Ann Shepherd, którą poznał jeszcze zanim The Rolling Stones zdobyli popularność. "Nigdy nie odpowiadałem stereotypowi gwiazdy rocka" - mówił perkusista. W marcu 1968 r. na świat przyszła jedyna córka Charliego i Shirley - Charlotte.

Dla jego przyjaciół z zespołu: Micka Jaggera oraz gitarzystów Keitha Richardsa i Ronniego Wooda był to także bardzo trudny czas. Na sklepie Stonesów przy ulicy Carnaby w Londynie na drzwiach wejściowych pojawiła się czarna wstążka oraz daty urodzenia i śmierci perkusisty.

Wejście do sklepu Rolling Stonesów w Londynie, sierpień 2021

Charlie Watts - pożegnanie muzyka

Choć od śmierci Wattsa minęły już ponad dwa tygodnie, to w mediach nie pojawiły się żadne wzmianki na temat jego ostatniego pożegnania. Najprawdopodobniej rodzina Wattsa zechciała, by jego ostatnia droga odbyła się z dala od mediów.



Fani The Rolling Stones także chcieli mieć okazję pożegnać się z perkusistą ich ukochanego zespołu i plotkują, że prawdopodobnie pogrzeb odbył się 8 września. Wskazywałby na to fakt, że na oficjalnej stronie zespołu zakończyła się żałoba - przez dwa tygodnie (od 24 sierpnia do 7 września) widniała na niej jedynie plansza ze zdjęciem muzyka. Od 8 września można już przejść do informacji o trasie, aktualności oraz sklepu.

Zdjęcie widniało na oficjalnej stronie The Rolling Stones przez dwa tygodnie

Strona zespołu wróciła do dawnego kształtu 8.09.2021

Charlie Watts - pogrzeb

Czy oznacza to, że w rzeczywistości pogrzeb artysty już się odbył, a zespół symbolicznie zakończył żałobę na swojej stronie internetowej? Tak domniemają także międzynarodowi fani The Rolling Stones, którzy właśnie wczoraj zyskali szansę "wymienić się wspomnieniami i oddać hołd Charliemu" z inicjatywy oficjalnego fanpage'a zespołu.

"Cichy, elegancko ubrany Charlie Watts był często wymieniany jako jeden z najlepszych perkusistów rockowych świata; był powszechnie szanowany za swój styl gry, który towarzyszył Stonesom przez niemal 60 lat, podczas których zespół stał się supergwiazdą muzyki rockowej" - pisała o muzyku agencja Associated Press.

"Obok tekstów Micka Jaggera i gitarowych riffów Keitha Richardsa to właśnie wyczucie rytmu Wattsa było kluczowym elementem wszystkich największych hitów Stonesów" - zaznaczało czasopismo "Rolling Stone". Poza grą w The Rolling Stones muzyk był miłośnikiem jazzu - swoją karierę zaczynał w zespołach jazzowych, a także w przerwach od gry ze Stonesami grywał we własnym jazzowym bandzie.