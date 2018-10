Charli XCX i Troye Sivan z teledyskiem do "1999"

Do sieci trafił teledysk duetu Charli XCX - Troye Sivan do utworu "1999".

Charli XCX i Troye Sivan nagrali razem piosenkę zatytułowaną "1999".

"Utwór nagrany przez wasze ulubione popowe legendy - Troye Sivana i mnie" - napisała Charli XCX, zapowiadając premierę utworu.

Teledysk do utworu odnosi się do ważnych wydarzeń popkulturowych, które miały miejsce w 1999 roku. W klipie możemy zobaczyć nawiązania do filmów "Matrix", "American Beauty" i "Titanic" oraz do kultowych teledysków TLC "Waterfall", Spice Girls "Girls Say You'll Be There" i Backstreet Boys "I Want If That Way".

Reżyserem klipu został Ryan Staake, szef studia kreatywnego Pomp&Clout. W rozmowie z serwisem The Verge zdradził, jak powstawało wideo oraz w jaki sposób każda ze Spicetek miała twarz Charli XCX.

"Kiedy zaczynasz myśleć o złożoności nakładania makijażu na każdą z postaci, zdajesz sobie sprawę, że będzie trwało to pięć razy dłużej. W pewnym sensie było to pragmatyczne rozwiązanie" - tłumaczył Staake. Przy produkcji nagrania sięgnięto po technologię deepfake, która pozwala tworzyć fałszywe, ale wyglądające bardzo realistycznie filmy z udziałem każdego człowieka.

