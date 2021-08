Charles Connor nie żyje. Był perkusistą Little Richarda

Muzyk przed śmiercią cierpiał na wodogłowie normotensyjne (zespół Hakima). Zmarł we śnie w swoim domu w Glendale w stanie Kalifornia. W ostatnich latach był pod opieką hospicjum.

Charles Connor urodził się w Nowym Orleanie, profesjonalną karierę rozpoczął w 1950 roku, gdy miał zaledwie 15 lat. Szybko okazało się, że nastolatek jest niesamowicie utalentowany, a z jego usług korzystały lokalne zespołu.

W wieku 18 lat Connor trafił do zespołu Little Richarda - The Upsetters. Muzyk uczestniczyłem w nagraniach najważniejszych utworów legendarnego artysty - "Lucille", "She’s Got It", "Keep-A-Knockin’" i "Ohh! My Soul".



W międzyczasie Connor grał też w zespole Jamesa Browna. Wokalista w wywiadach przyznawał, że jego perkusista, który jako pierwszy "wpuścił funk do rytmu".

W kolejnych latach Connor grał też m.in. z: Samem Cookiem, Dee Clarkiem, Jackie Wilsonem i wieloma innymi artystami. W latach 80. stworzył własny zespół Charles Connor’s Upsetters. W kolejnej dekadzie Little Richard ponownie zaprosił byłego kolegę do współpracy.

Na koncie miał też solowy album "Still Knocking", który ukazał się w 2013 roku.

