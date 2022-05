Chaos Magic z nową płytą. Kiedy premiera albumu "Emerge"?

Nową płytę symfometalowego Chaos Magic nagrano w studiu Riff w Santiago, czym zajął się Nasson, gitarzysta zespołu. W stolicy Chile wykonano również miks i mastering; nad tym etapem produkcji w studiu Orange czuwał Erick Martinez.

W utworze "Garden Of Winter" zaśpiewała gościnnie Elina Siirala, fińska wokalistka niemieckiej grupy Leaves' Eyes, prywatnie kuzynka Tuomasa Holopainena, klawiszowca i szefa Nightwish. W tej samej kompozycji usłyszymy także włoskiego klawiszowca Giuseppe Iampieriego alias Mistheria. Z kolei w bonusowym numerze "Hearts Gone Dark" w roli gościa wystąpił Jake E., grający na klawiszach wokalista szwedzkiej formacji Cyhra.

Reklama

Trzeci album formacji, w której przy mikrofonie stoi wokalistka Caterina Nix, trafi na rynek 17 czerwca w barwach włoskiej Frontiers Records (CD, cyfrowo).

Z wypuszczonym niedawno wideoklipem “In The Depth Of Night" z nowej płyty Chaos Magic możecie się zapoznać poniżej:

Clip Chaos Magic In The Depth Of Night

Sprawdźcie także opublikowany miesiąc temu teledysk do tytułowego utworu z longplaya “Emerge":

Clip Chaos Magic Emerge

Oto program albumu "Emerge":

1. "Emerge"

2. "Beneath Your Skin"

3. "The Impossible"

4. "Garden Of Winter"

5. "Hearts Gone Dark"

6. "Beyond The Silence"

7. "Days Of Lions"

8. "In The Depth Of Night"

9. "Victims Of Our Heaven"

10. "When If Not Today"

11. "What's Your Fuel"

12. "Hearts Gone Dark".