W obszernym wpisie na Instagramie Chad Gilbert przedstawił fanom raport na temat swojego stanu zdrowia.



"Pół wątroby, woreczek żółciowy i jedno nadnercze później, oficjalnie jestem wolny od raka" - napisał 40-letni muzyk.



Gitarzysta rockowej grupy New Found Glory w kolejnych zdaniach przekazał podziękowania dla lekarzy, którzy opiekowali się nim podczas choroby i operacji.

"Jestem tak szczęśliwy, że nadal tu jestem" - podkreślił, porównując lekarzy do drużyny Avengersów walczących z Thanosem w filmie "Avengers: Wojna bez granic".

Specjalne podziękowania muzyk przekazał swojej żonie, której zawdzięcza uratowanie życia - to ona znalazła go nieprzytomnego w sypialni i wykonała resuscytację (sam Gilbert wtedy pisał, że od śmierci dzieliło go kilka minut). Trafił wówczas pod opiekę lekarzy, którzy zdiagnozowali u niego guza chromochłonnego, rzadkiego raka nadnerczy. Muzyk przeszedł pilną operację usunięcia guza, który najczęściej bywa niezłośliwy. Mimo łagodnej postaci guz poprzez wydzielanie hormonów adrenaliny i noradrenaliny w nagły, niekontrolowany sposób, wpływa niekorzystnie na układ sercowo-naczyniowy. Nieleczony guz chromochłonny może prowadzić do wielu niebezpiecznych powikłań - m.in. zawału serca oraz udaru mózgu.

Gilbert pod koniec wpisu podkreślił, że to doświadczenie zmieniło go na zawsze.



Kim jest Chad Gilbert?

Chad Gilbert to gitarzysta i producent rockowego zespołu New Found Glory. Działa również w składzie International Superheroes of Hardcore. Był również wokalistą Shai Hulud. Z New Found Glory wydał do tej pory 10 płyt. Ostatnia - "Forever + Ever x Infinity" ukazała się w 2020 roku.

W 2021 roku zespół ruszył w długą trasę po USA razem z zespołem Simple Plan pt. "Pop Punk’s Still Not Dead".