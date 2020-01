CETI i nowa płyta "Oczy martwych miast". Posłuchaj utworu "Machina chaosu"

"Machina chaosu" to pierwszy singel z zapowiadanej już przez nas nowej płyty "Oczy martwych miast" heavymetalowej grupy CETI.

Album "Oczy martwych miast" został nagrany w poszerzonym sześcioosobowym składzie. Premiera wydawnictwa odbędzie się 21 lutego.



Do CETI dołączyli nowy gitarzysta Kuba Kaczmarek i perkusista Jeremiasz Baum, który po kilku miesiącach zastąpił Daniela "Twistera" Abramowicza. Ten z kolei zmienił Damiana Krawczyka, który przez pół roku zastępował kontuzjowanego długoletniego perkusistę Marcina "Mucka" Krystka.



Nowi muzycy pojawili się u boku współzałożycieli grupy Grzegorza Kupczyka (wokal) i Marii "Marihuany" Wietrzykowskiej (klawisze), basisty Tomasza Targosza i gitarzysty Bartosza Sadury.

Płyta "Oczy martwych miast" została nagrana w MP Studio w Częstochowie przy pomocy Mariusza Piętki.

To pierwszy od 18 lat w pełni polskojęzyczny album CETI.

Teraz poznaliśmy pierwszy singel "Machina chaosu":

Oto szczegóły nowej płyty CETI:



1. "Oczy martwych miast"

2. "Machina chaosu"

3. "Poza czasem"

4. "Linia życia"

5. "Cienie"

6. "Fałszywy bóg"

7. "Kamienne piekło"

8. "Piętno"

9. "W dolinie światła".

12 października 2019 r. w rodzinnym Poznaniu grupa świętowała okrągły jubileusz pod hasłem "30 lat machiny chaosu".

